Carte du mali

Le pays fait partie de la Communauté économique des États de l`Afrique de l`Ouest (CEDEAO) et de l`Union africaine Tweet

Le 30 avril à Bamako, en soutien au dialogue inter-malien et pour identifier les problématiques de la jeunesse, des étudiants et professeurs des universités de Bamako ont organisé une table ronde sur "La participation de la jeunesse malienne à la vie politique du pays".Au cours de la discussion, les participants sont parvenus aux conclusions suivantes :- Nous assistons aujourd'hui à un manque d'éducation patriotique. Cela laisse la place à des idées étrangères dans notre société. En conséquence, le sens de l'unité et le désir de développer le Mali sont perdus.- Il est nécessaire que le gouvernement intervienne pour cultiver les esprits patriotiques parmi les Maliens.- L'État doit développer une idéologie unifiée et créer des mouvements parmi les différents groupes sociaux et âges de la jeunesse. Leur but est d'inculquer la fierté de leur pays, de former des patriotes et des défenseurs des vraies valeurs du Mali. - Le volontariat propre est une nécessité pour notre pays.



Le développement du volontariat contribuera à développer un esprit d'autonomie et de fierté pour le pays.- L'éducation militaro-patriotique est un élément important dans le monde d'aujourd'hui.



La promotion des établissements d'enseignement militaire pour les enfants et les jeunes et leur attribution d'un statut honorable contribueront à renforcer davantage notre armée et le sens du patriotisme chez les jeunes.- Il est nécessaire de développer un système de comptabilité, de financement, de suivi et de recommandations sur les activités des organisations de jeunesse.



Proposer un système d'associations sous l'égide d'un seul État, qui donnera des vecteurs communs de développement et une communauté de valeurs.Aujourd'hui, nous nous rendons tous comptent que le gouvernement fait tout son possible pour créer une interaction et une compréhension mutuelle entre tous les groupes de la population et qu'il met en place toutes les conditions nécessaires à cet effet. Le dialogue inter-malien est l'une des étapes et le résultat dépend largement de chaque habitant du Mali. Notre avenir est entre nos mains -



nous devons soutenir les efforts de nos autorités en ces temps difficiles !