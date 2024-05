Energie et l’Eau : deux projets majeurs de renforcement de la fourniture de l’eau potable dans les régions de Kayes, Koulikoro et Bamako lancés - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Energie et l’Eau : deux projets majeurs de renforcement de la fourniture de l’eau potable dans les régions de Kayes, Koulikoro et Bamako lancés Publié le jeudi 2 mai 2024 | aBamako.com

© Autre presse par DR

Energie et l’Eau : deux projets majeurs de renforcement de la fourniture de l`eau potable dans les régions de Kayes, Koulikoro et Bamako lancés

Tweet

Le Secrétaire Général du Ministère de l’Energie et de l’Eau, Monsieur Djoouro BOCOUM a présidé ce jeudi 2 mai 2024 le lancement officiel de deux projets majeurs du secteur de l’Eau. Il s’agit du Projet d’Appui à l’Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement Résilients au Changement Climatique et à la COVID-19 dans la Région de Kayes et le Cercle de Kati (PAAEPAR-3C2K) et du Projet d’Appui à la Résilience au Changement Climatique et a la COVID-19 A Bamako à partir de l’AEP DE KABALA - PHASE 3.



La cérémonie a enregistré la présence du représentant de la Banque Africaine de Développement, M. Firmin BRI AYE et de la Chargée Principale de l’Eau en milieu rural de la FAE, Mme Diane ARJOON. Le Gouverneur de la Région de Kayes, Colonel Moussa SOUMARE ainsi que les représentants des Gouverneurs de Koulikoro et de Bamako, bénéficiaires de ces projets ont pris part à la cérémonie.



En effet, Pays sahélien enclavé, le Mali fait partie des pays en situation de stress hydrique, avec moins de 1000 m3 d’eau par habitant et par an, pire, depuis la grande sécheresse des années 70, l’on assiste à une diminution progressive et une dégradation continue de la qualité des ressources en eau de notre pays particulièrement dans les régions du sahel occidental tel que la région de Kayes.



Pour faire face à cette situation, notre pays a mise en place mécanismes de gestion adéquate et de protection des ressources en eau, afin de pouvoir satisfaire les besoins de sa population. Ainsi, l’importants projets sont en cours d’exécution à travers le pays pour améliorer l’accès à l’eau potable et à l’assainissement de nos compatriotes d’où l’enthousiasme des acteurs de l’eau ce matin pour lancer ces deux projets qui couvriront les régions de Kayes, Koulikoro et le district de Bamako.

Dans son discours de lancement, le Secrétaire Général, Djoouro BOCOUM a remercié la Facilité Africaine de l’Eau et la Banque Africaine de Développement pour le financement de ces importants projets pour notre pays. Il a rappelé que le projet rural, de plus de trois milliards F.CFA est financé à hauteur de 84% par une subvention de la FAE, tandis que le projet urbain est doté d’un portefeuille de plus de 1,31 milliards F.CFA est financé à hauteur de 82.51% par une subvention de la FAE.



Ces projets s’attelleront à la réalisation de 20 Systèmes d’hydraulique villageoise amélioré SHVA, 03 adductions d’eau potable multi-villages et 02 adduction d’eau potable ; la construction de 249 cabines de latrines dans les lieux publics, à savoir : écoles, centres de santé, marchés et lieux de culte et le Développement d’un concept de « village moderne ».



En plus de ces réalisations, le projet concerne aussi des études de faisabilité et de conception détaillée de 100 nouveaux systèmes d’adduction d’eau potable (AEP/AES) ainsi que des actions d’Information, de formation, de communication et d’appui institutionnel à l’endroit des populations bénéficiaires et des intervenants dans le projet.



Le second projet qui concerne la ville de Bamako vise la réalisation de 30 km de réseaux tertiaires dans les communes V, VI et Kalabancoro ; la construction de 40 latrines dans les lieux publics, à savoir : écoles, centres de santé, marchés et lieux de culte ; Travaux de 8 forages piézométriques pour le suivi des ressources en eau ; une Campagne d’information Education pour un changement de comportement vis à vis du lavage des mains, de l’hygiène en général et de l’assainissement.



Aussi, le projet permettre la mise en place des dispositifs de lavage des mains dans les lieux publics les plus sensibles ; la réalisation d’études sur la situation de référence en matière d’AEPHA dans la ville de Bamako, d’étude sur la vulnérabilité hydro-climatique vis à vis des besoins en eau à Bamako ainsi que la participation aux études jusqu’au niveau APD d’une partie des ouvrages de la phase 3 du projet Kabala.



Par ailleurs, les travaux comme leur contrôle et surveillance seront confiés aux entreprises et bureaux habilités dans le cadre d’appel d’offre ouvert à l’intention desdits acteurs du secteur privé sous la supervision de la DNH pour le rural et de la SOMAPEP-SA pour le sous projet urbain.



M.S