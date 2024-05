Me Mountaga Tall, ancien ministre à l’occasion de la fête du travail : «Au Mali, depuis de nombreuses années déjà, un nombre croissant de Maliens n’a pas accès à l’emploi » - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Me Mountaga Tall, ancien ministre à l’occasion de la fête du travail : «Au Mali, depuis de nombreuses années déjà, un nombre croissant de Maliens n’a pas accès à l’emploi » Publié le jeudi 2 mai 2024 | Le Républicain

© aBamako.com par A S

Conference de presse du Candidat Mountaga Tall

Bamako, le 09 juillet 2018 le candidat Mountaga Tall a tenu une conference de presse Tweet

Le 1er mai, journée internationale des travailleurs est-elle encore une fête du travail ? Sans doute oui si l’on s’en tient aux symboles, aux conquêtes sociales d’antan et de l’hommage à rendre aux syndicalistes américains qui, il y a de cela 134 ans (1890), se sont mobilisés pour obtenir la journée de travail de 8 heures.



Mais au Mali, depuis de nombreuses années déjà, peut-on décemment parler de Fête de travail alors même qu’un nombre croissant de Maliens n'a pas accès à l'emploi ou perd son emploi, un autre droit fondamental de l'Homme.



En plus des pères et mères de famille, les jeunes, diplômés ou non apparaissent comme les premières victimes du fléau qu'est le chômage. Il est certain que la réconciliation de la jeunesse malienne avec les autres couches sociales et avec les gouvernants passe par une formation adéquate sanctionnée par un emploi rémunérateur.



Nous refêterons le travail quand nous nous convaincrons que le Mali n'est pas une entreprise et que nul ne devrait se complaire dans une gestion comptable de notre pays, au mépris de l'homme qui doit être au centre de toutes les décisions.



C'est pour cette raison que l'Homme malien, pris en tant que citoyen ou organisé dans un groupe (entreprises, associations, communautés…) doit être replacé au centre du processus de développement économique, social et culturel du Mali.



En d'autres termes, il s’agit de faire de chacun de nous :



- le décideur pour l'avenir et le devenir de notre pays ;



- l'acteur principal du développement ;



- enfin le bénéficiaire ultime de ce développement.



L’homme, décideur pour l’avenir et le devenir du Mali est en quête de dignité qui est tributaire d’un emploi, d’un travail décent.



Pour l’emploi donc nous devons mobiliser toutes nos énergies, en ouvrant de grands chantiers, en recentrant certaines dépenses de l’Etat et en mobilisant le secteur privé.



BONNE FÊTE CE JOUR ET MEILLEURE FÊTE DEMAIN !





Source : Le Républicain