Yacouba Katilé, secrétaire général de l’UNTM lors de la fête du travail : «L’UNTM se situe dans le camp de la paix, ni pro, ni anti "Election" » - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Yacouba Katilé, secrétaire général de l’UNTM lors de la fête du travail : «L’UNTM se situe dans le camp de la paix, ni pro, ni anti "Election" » Publié le jeudi 2 mai 2024 | Le Républicain

© aBamako.com par DR

Yacouba Katile secrétaire de l`UNTM : " il faut voter Oui pour la nouvelle constitution qui est plus avancée que celle de 1991"

Tweet

L’Union nationale des travailleurs du Mali (UNTM), la première et la plus grande centrale syndicale au Mali, dirigée par Yacouba Katilé a célébré, le 1er mai 2024, sur le boulevard de l’Indépendance de Bamako, la fête du travail à travers un impressionnant défilé effectué par ses membres. C’était en présence du secrétaire général de l’UNTM, Yacouba Katilé, des militants et sympathisants de la centrale syndicale, des membres du gouvernement dont Fassoun Coulibaly, ministre du travail, de la fonction publique et du dialogue social, des membres du Conseil national de transition (CNT) dont Mme Diarra Racky Talla et de nombreuses autres personnalités. Au cours de cette cérémonie de célébration, Yacouba Katilé précise que le fait de brimer les syndicats sous l'auto illusion que les grèves sont interdites, est un leurre, une duperie contre laquelle l’Etat doit prendre des mesures coercitives. «Il appartient aux gouvernants de comprendre que la sourde oreille aux appels pour une solution à un conflit interne conduit à une catastrophe…L’UNTM se situe dans le camp de la paix, ni pro, ni anti "Election" », a-t-il dit.



Dans ses mots de bienvenue, le secrétaire général de l’UNTM, Yacouba Katilé, a fait savoir que le régime de transition a souverainement opté pour construire d'abord le soubassement du développement qui est la paix, la stabilité sociale. Avant d’ajouter que le Pacte de Stabilité sociale et de Croissance est une rampe qui mènera le Mali à plus de prospérité pour tous, si toutes les parties respectent les engagements. Selon lui, l’administration directive, la gouvernance forcée, fautes de brimades, d'abus, ont cédé la place à une Administration souple, flexible, plus démocratique, plus allergique au laisser-aller à la corruption, à la prédation des ressources publiques. « C'est contre ces maux que l’UNTM, les syndicats nationaux et leurs bases se mobilisent pour y mettre fin. Ils ne sont contre personne, mais les brimer sous l'auto illusion que les grèves sont interdites, est un leurre, une duperie contre lesquels l'Etat doit prendre des mesures coercitives, car les adeptes de l'usage de la force, des arguments fallacieux, sont les premiers ennemis de notre pacte. Nous devons le protéger. Il en est de même de la gestion des entreprises », a déclaré Yacouba Katilé. Il a fait savoir que le 1er mai (fête du travail) est l'occasion pour leur Centrale syndicale de mener avec celles du Burkina Faso et du Niger, des relations, des mobilisations, de soutien aux régimes des trois pays de l'AES (Alliance des Etats du Sahel). « Notre Centrale, entre temps, ne manquera pas de chercher l'unité, la cohésion intérieure. Toutes autres Centrales respectueuses des choix stratégiques de nos gouvernements y seront admises. En renouant avec les défilés traditionnels du 1er Mai, dans l'espoir qu'en 2025 le temps de préparation sera suffisant pour évaluer nos progrès, la paix et la cohésion nationale, nous vous disons courage, lucidité, entente dans l'Union, la Solidarité, l'Action, dans un peuple uni et fort », a-t-il dit. Par ailleurs, Yacouba Katilé a mis l’accent sur l’instabilité politique au Mali. « Que de grands intellectuels convertis en classes politiques ne comprennent pas la nocivité des troubles intérieurs surtout en période de guerre, est difficile à comprendre, à concevoir. L'interdiction d'activités par le pouvoir n'est pas une excuse. Il appartient aussi aux gouvernants de comprendre que la sourde oreille aux appels pour une solution à un conflit interne conduit à une catastrophe. Il faut toujours dialoguer, toujours avoir des solutions alternatives capables, au demeurant, de faire le consensus autour de l'essentiel. L’UNTM, mal comprise, l'a fait pour sauver le pays en Août 2022. Elle se situe encore dans le camp de la paix, ni pro, ni anti "Election" dans la confusion, la division, le chavirement de la nation comme les commanditaires européens sont arrivés à le faire en Haïti, en Somalie, au Congo de Patrice Lumumba, en Angola de Agostinho Neto. Aujourd'hui, qu'il s'agisse de Wagner ou non le Mali a le droit pour sa survie de recourir à des forces paramilitaires ou à d'autres épris de paix, de justice, de droit », a martelé Katilé. Enfin, il a souhaité l'union sacrée à l’intérieur du Mali. Pour sa part, le ministre Fassoun Coulibaly a indiqué que le gouvernement est déterminé à poursuivre la mise en œuvre du plan d’actions 2023-2027 du pacte de stabilité sociale et de croissance signé le 25 août 2023. Après les interventions, il y a eu un impressionnant défilé des organisations et syndicats membres de l’UNTM. Il y a eu aussi le défilé des engins des structures affiliées à l’UNTM sous le regard admiratif du secrétaire général de l’UNTM, Yacouba Katilé.



Aguibou Sogodogo