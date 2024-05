l’Imâm Macky Bah alerte et menace contre les actes blasphématoires contre l’islam : «Que les autorités s’assument, ces gens sont des terroristes, nous allons agir!» - abamako.com

Publié le vendredi 3 mai 2024

Rencontre de la communauté musulmane du Mali

La plus grande faitière des musulmans du Mali ne sera plus tolérante face aux écarts de langage et aux actes de profanation qui ciblent l'Islam et ses symboles. Cette décision a été prise suite à de nouveaux cas d'attaques blasphématoires posées par des adeptes d'anciennes croyances. En Point de presse hier jeudi 02 mai 2024 à son siège, le Haut Conseil Islamique du Mali (HCIM) a exhorté les pouvoirs publics à prendre des mesures rigoureuses pour circonscrire les comportements blasphématoires contre la religion afin de préserver le bon vivre-en- semble. Cela s'avère nécessaire, selon le 1er Vice-président du Haut Conseil Isla- mique, l'Imam Ibrahim Kontao qui estime que «certains veulent déraciner l'Islam au Mali alors que nous représentons plus 90% de la population».