Neutralisation de Abou Houzeifa, Alias Hugo par les FAMA : Les Etats-Unis vont-ils payer les 5 millions de dollars aux autorités maliennes ?

Dans une opération terrestre d’envergure, les Forces Armées Maliennes (FAMa) ont réalisé un sacré numéro en neutralisant Abou Houzeifa, dit Hugo, l’un des chefs terroristes les plus influents du Groupe État Islamique dans le Grand Sahara, auteur de plusieurs crimes et dont la tête avait été mise à prix par les Etats-Unis, notamment pour son rôle dans la mort de soldats américains basés au Niger.



Plus de trois milliards de FCFA, soit 5 millions de dollars, voilà la somme qui avait été proposée à celui qui aurait capturé Abou Houzeifa, dit Hugo, mort ou vif ! La question aujourd’hui est de savoir si les américains vont accepter de débloquer cette somme au profit de l’Etat malien, le terroriste en Question ayant été tué par l’armée malienne ?



En effet, le dimanche 28 avril 2024, dans la zone d’Indelimane (Talataye, Gao), les FAMa ont mis fin aux agissements de celui qui était considéré comme le plus grand chef militaire de Daesh dans la région des trois frontières. Le chef terroriste Abou Houzeifa était impliqué dans diverses attaques terroristes, notamment contre les populations maliennes et nigériennes. Il était considéré comme celui qui avait planifié et mené l’embuscade de Tongo Tongo au Niger en 2017, au cours de laquelle quatre membres des forces spéciales américaines avaient été tués.



Des informations confirmées par l’Etat-major Général des Armées du Mali. « L’Etat Major Général des Armées informe l’opinion nationale et internationale que ce dimanche 28 Avril 2024, les FAMa ont neutralisé un important chef terroriste de nationalité étrangère au cours d’une opération de grande envergure dans le LIPTAKO (secteur de INDELIMANE) », indique le communiqué des forces armées malienne. Et de poursuivre : « L’identification et les indices recueillis confirment la mort de Abou Houzeifa dit Hugo un terroriste étranger de grande renommée auteur de plusieurs exactions sur les populations civiles innocentes et des attaques contre les forces armées des pays de l’AES (Alliance des Etats du Sahel) et des forces étrangères ».



Toujours selon l’Etat-major Général des Armées du Mali, la tête d’Abou Houzeifa « avait été mise à prix à 5 millions de dollars soit trois milliards quatre cent millions de franc CFA par le Département américain pour sa responsabilité dans la mort des forces spéciales américaines à Tango Tango, au Niger en octobre 2017 ». Cette précision émise par l’Etat-major Général des Armées est de taille, car elle indique clairement que les autorités militaires maliennes s’estiment en droit de bénéficier de cette manne devant revenir à celui qui aura réussi à neutraliser le redoutable terroriste. Chose faite aujourd’hui par les FAMA !



MAIMOUNA DOUMBIA