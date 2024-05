Le suspens persiste dans le procès en dissolution du parti SADI: Le délibéré du dossier attendu le 20 mai prochain - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Le suspens persiste dans le procès en dissolution du parti SADI: Le délibéré du dossier attendu le 20 mai prochain Publié le vendredi 3 mai 2024 | Le Soir de Bamako

© aBamako.com par A S

Conférence de Presse du SADI

Le président du SADI, Dr Oumar Mariko a animé une Conférence de Presse le 7 Mars 2018. Tweet



Ceux qui s’attendaient à un débat public dans le procès en dissolution du parti SADI restent sur leur faim. Il n’y aura pas de débat.



Les deux parties : Les avocats de la défense et ceux du Contentieux de l’Etat ont donné au Tribunal leurs observations et répliques. Le Tribunal de Grande Instance de la Commune I à la lumière des arguments et contre arguments présentés par les deux parties, va rendre son jugement. Le délibéré est attendu pour le 20 mai 2024. Il faut rappeler que dans ce qui semble devenir une saga judicaire impliquant le parti SADI, un quatrième report de l’audience avait été obtenu suite à la requête du Contentieux de l’Etat qui souhaite apporter ses observations à la réplique des avocats du Parti SADI. Le président du Tribunal de Grande Instance de la Commune I, Sarambé Coulibaly, a donné droit à la demande du Contentieux et lui fixe la date du 08 avril pour lui communiquer ses observations. C’est ainsi qu’à la réception, le tribunal a fixé une nouvelle date pour les débats au fond. Eh bien, il n’y aura pas de débat.



Selon un responsable du parti hier, les avocats des parties ont donné au Tribunal leurs observations et répliques. C’est donc dit-il, à la lumière des arguments présentés par les protagonistes que le jugement sera rendu.



Hier les militants et responsables du parti SADI qui avaient fait le déplacement ont été informés que le délibéré est attendu le 20 mai prochain. Eux qui s’attendaient à un débat contradictoire entre avocats sont restés sur leur faim. Le suspens persiste donc dans ce contentieux impliquant le parti du leader politique en exil, Dr Oumar Mariko. Pour rappel dans ce dossier tout est parti des messages postés via les réseaux sociaux par le président Mariko dénonçant la politique du président de la Transition. Celui-ci en effet est accusé de laisser agir en toute « impunité », se perpétrer de nombreux massacres de populations civiles, notamment touareg. La gravité de ces affirmations a poussé le ministère de l’Administration à travers le Contentieux général de l’Etat, à agir en initiant une procédure de dissolution de SADI devant les juridictions maliennes.



L’affaire qui tarde à connaitre un dénouement nous livrera ses secrets à partir du mois de mai prochain avec le prononcé du délibéré prévu le 20 mai 2024 au Tribunal de Grande Instance de la Commune I du District de Bamako.



En attendant de connaitre le sort du parti dans cette procédure en cours depuis des mois, les cadres et militants tout comme les simples observateurs maliens retiennent leur souffle.



LAYA DIARRA



Tags: