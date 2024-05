14ème session du Conseil supérieur de l’Agriculture: *Le prix du coton graine fixé désormais à 300 FCFA le kilogramme, contre 295 FCFA l’année précédente * Le prix d’un sac de 50 KG d’engrais fixé à 14,000 F CFA, les engrais organiques à 3.000 F CFA - abamako.com

Publié le vendredi 3 mai 2024 | Le Soir de Bamako

© aBamako.com par DR

Conseil Supérieur de l’Agriculture (CSA): Le Président Assimi GOITA annonce de belles perspectives pour 2024

Le président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta, a présidé le mardi 30 avril 2024, la 14ème session du Conseil supérieur de l’Agriculture (CSA) au Palais de Koulouba. De belles perspectives ont été annoncées pour la campagne agricole 2024.



Cet événement annuel a vu la participation du ministre de l’Agriculture, du 2ème Vice-président de l’Assemblée permanente de la Chambre d’Agriculture du Mali, du président directeur général de la Compagnie malienne pour le développement des textiles (CMDT), ainsi que de nombreux autres acteurs essentiels du monde agricole et du secteur privé.



Le Premier ministre, le ministre d’État, ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, Porte-parole du Gouvernement, ainsi que le ministre de l’Économie et des Finances, étaient parmi les autres membres du Gouvernement présents lors de cette cérémonie traditionnelle. L’objectif du Conseil supérieur de l’Agriculture est double : dresser le bilan de la campagne agricole passée et planifier celle à venir. A l’occasion, le chef de département de l’Agriculture, Lassine Dembélé, a déclaré que ‘‘les résultats de la dernière campagne étaient globalement satisfaisants, remerciant les autorités de la Transition pour leur soutien à ces succès’’.



Les projections pour la prochaine saison agricole révèlent un plan ambitieux pour accroître progressivement la production annuelle de coton et pour développer des millions d’hectares destinés à améliorer significativement les rendements. Ce plan sera soutenu par la fourniture continue d’engrais, partiellement subventionnés par l’Etat.



Dans son intervention, le 2ème Vice-président de l’Assemblée permanente de la Chambre d’Agriculture du Mali, Abdoulaye Camara, a exprimé sa gratitude envers le président de la Transition pour son engagement envers le secteur agricole, incluant son initiative de soutenir les éleveurs par une subvention de 10 % sur l’aliment bétail et la prochaine mise en place de la géolocalisation des producteurs pour propulser le Mali vers une agriculture moderne et garantir le bien-être des producteurs.



Pour sa part, le président de la Transition a souligné l’importance stratégique du secteur agricole, le qualifiant de « secteur vital » pour l’apaisement et le développement économique du Mali. ‘‘C’est une priorité absolue pour le Gouvernement’’.



Il a également profité de l’occasion pour remercier l’ensemble des acteurs et partenaires du secteur agricole pour leur soutien indéfectible, surtout en ces temps difficiles pour la nation. Avant de les exhorter à continuer leur lutte pour la souveraineté alimentaire et nutritionnelle, soulignant que le bilan positif de l’année écoulée était le résultat de leur travail acharné collectif.



De nouvelles directives ont été établies pour la prochaine campagne, y compris une hausse du prix du coton graine fixé désormais à 300 FCFA le kilogramme, contre 295 FCFA l’année précédente, marquant ainsi l’engagement renouvelé du gouvernement pour soutenir les agriculteurs et garantir des prix justes, facilitant ainsi une distribution équitable des ressources agricoles. Les prix d’achat des intrants agricoles subventionnés ont été également méticuleusement définis : 14.000 FCFA pour un sac de 50 kg d’engrais minéraux, 3.000 F CFA pour les engrais organiques, 1.500 FCFA pour un kilogramme de semences de maïs hybride, et 17.500 F CFA pour un kilogramme de biostimulants Ovalis.



Cette 14ème session a non seulement réaffirmé l’importance centrale de l’agriculture dans l’économie, mais également dans la stabilité sociale et politique du Mali. Elle a révélé un engagement profond pour transformer le secteur agricole en 2024, en introduisant de nouvelles technologies et en soutenant les agriculteurs face aux défis climatiques, pour lutter efficacement contre l’insécurité alimentaire et nutritionnelle.