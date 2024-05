Multiplication des Propos blasphématoires : le Haut Conseil Islamique du Mali condamne et exhorte les pouvoirs publics à prendre des mesures - abamako.com

Multiplication des Propos blasphématoires : le Haut Conseil Islamique du Mali condamne et exhorte les pouvoirs publics à prendre des mesures Publié le vendredi 3 mai 2024

Les membres du Haut Conseil Islamique du Mali ont organisé, jeudi 2 mai 2024, au siège de leur structure, un point de presse pour dénoncer la multiplication d'actes blasphématoires contre l'islam.



Selon eux, les musulmans du Mali constatent, depuis un certain temps, la multiplication d'actes et/ou de propos blasphématoires contre l'Islam et dont les auteurs se réclament adeptes d'anciennes croyances qui nient l'existence d'un Créateur Tout Puissant.



En guise d'illustration, le Haut Conseil Islamique du Mali a dénoncé, en novembre 2022, une vidéo postée sur les réseaux sociaux et présentant un homme qui s'était permis de piétiner le Saint Coran, après avoir tenu des propos injurieux envers le Prophète Muhammad (Paix et Bénédictions d'Allah sur lui), la Kaabah et envers le Tout Puissant Allah (SWT).



Tout en rappelant, le caractère tolérant de la région musulmane, le Haut Conseil Islamique du Mali a condamné, avec la dernière énergie, tous les actes et propos blasphématoires, blessant tant de musulmans dans leur foi, et qui selon eux, constituent de sérieuses menaces pour la paix et la stabilité sociale. Avant d'appeler les musulmans à la retenue, au respect de l'autorité religieuse, conformément à l'enseignement de l'Islam, les membres du Haut Conseil Islamique ont exhorté les pouvoirs publics à prendre des mesures rigoureuses pour circonscrire les comportements blasphématoires contre la religion, afin de préserver le bon-vivre ensemble.



M.S