Remise de véhicules aux brigades des pôles judiciaires spécialisés : un nouveau cap franchi dans la lutte contre l'impunité au Mali Publié le samedi 4 mai 2024

Une cérémonie solennelle s’est tenue dans la cour du ministère de la Justice et des Droits de l’Homme pour marquer la remise de six véhicules flambant neuf aux brigades des trois Pôles judiciaires spécialisés.



Un événement d’une grande portée symbolique qui illustre la volonté du gouvernement malien de renforcer les moyens d’action de la justice dans la lutte contre l’impunité, la corruption et la délinquance.



Ces véhicules, offerts par la présidence de la République, représentent un don d’une valeur inestimable pour les brigades des Pôles judiciaires spécialisés. Comme l’a souligné Mamoudou Kassogué, garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, dans son discours : “Ce geste fort du président de la Transition, chef de l’Etat, S. E. M. le colonel Assimi Goïta, traduit son engagement indéfectible à soutenir la justice et à renforcer ses capacités opérationnelles”.



Le ministre a également tenu à rappeler le rôle crucial joué par les brigades des Pôles judiciaires spécialisés dans la lutte contre les fléaux qui minent la société malienne. “Ces brigades, véritables chevilles ouvrières de notre système judiciaire, accomplissent une mission d’une importance capitale dans la lutte contre la corruption, la délinquance économique et financière, le terrorisme et la criminalité transnationale organisée”, a-t-il déclaré.



Le directeur des finances et du matériel du ministère de la Justice et des Droits de l’Homme, quant à lui, a exprimé sa satisfaction de pouvoir remettre ces véhicules aux brigades des Pôles judiciaires spécialisés. “C’est pour moi un immense honneur de participer à cette cérémonie qui marque un tournant important dans la lutte contre l’impunité au Mali”, a-t-il affirmé. “Je tiens à rassurer les bénéficiaires que ma direction s’engage à veiller à l’utilisation adéquate de ces véhicules et à leur entretien régulier”.



Un message d’espoir pour les populations



Le porte-parole des Pôles judiciaires spécialisés a, au nom des bénéficiaires, exprimé sa profonde gratitude au président de la Transition et au ministre de la Justice pour ce don précieux. “Cette dotation arrive à point nommé, car elle nous permettra de mieux accomplir notre mission dans le cadre de la lutte contre l’impunité”, a-t-il déclaré. “Nous nous engageons à utiliser ces véhicules de manière responsable et efficace pour servir le peuple malien”.



La remise de ces véhicules aux brigades des Pôles judiciaires spécialisés est un symbole fort de l’engagement du gouvernement malien à lutter contre l’impunité et à renforcer l’Etat de droit. C’est également un message d’espoir pour les populations qui aspirent à une justice plus équitable et plus efficace.