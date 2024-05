Banjul : le ministre Diop donne la position du Mali au Sommet de l’Organisation de la Coopération islamique (OCI) - abamako.com

Banjul : le ministre Diop donne la position du Mali au Sommet de l'Organisation de la Coopération islamique (OCI) Publié le dimanche 5 mai 2024

Banjul : Le Mali participe au Sommet de l’Organisation de la Coopération islamique

La capitale gambienne a abrité, les 04 et 05 mai 2024, la 15ème Conférence islamique au Sommet de l’Organisation de la Coopération islamique (OCI). Sous la présidence en exercice de S.E. M. Adama BARROW, Président de la République de Gambie, le Sommet de l’OCI avait pour thème : « Renforcer l’unité et la solidarité par le dialogue pour le développement durable ».



Les Chefs d’État et de Gouvernement des 57 États membres étaient conviés aux travaux de la Conférence au Sommet. La délégation malienne était conduite par S.E. Monsieur Abdoulaye DIOP, Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, qui y représentait Son Excellence Le Colonel Assimi GOITA, Président de la Transition, Chef de l’Etat.



La cérémonie d’ouverture a été marquée par les interventions des Chefs de délégation et des Représentants des organes principaux de l’Organisation de la Coopération islamique, notamment le Secrétaire général de l’OCI, ou encore le groupe de la Banque Islamique de développement.



A la tribune du Sommet, le Ministre DIOP a articulé son discours autour du point des avancées réalisées dans la mise en œuvre des réformes politiques et institutionnelles ainsi que les progrès enregistrés dans le domaine de la défense du territoire national et la lutte contre le terrorisme, grâce au changement de paradigme impulsé par le Chef de l’Etat. Il a précisé, à cet égard, que « cette reprise en main par les Maliens de la gestion de leur propre sécurité, a permis de réaliser des progrès importants comme le recouvrement de l’intégrité territoriale et la restauration de l’autorité de l’Etat sur l’ensemble du territoire national, ainsi que le redéploiement en cours de l’Administration et des services sociaux de base dans les zones libérées ».



Le Ministre DIOP a également mis l’accent sur l’appropriation nationale du processus de paix, à travers les travaux en cours, du Dialogue Inter-Maliens, afin de mettre, désormais, toutes les populations maliennes au centre du processus, sans ingérence extérieure.



Au titre des évolutions sous-régionales, le ministre DIOP a rappelé le contexte de la création de l’Alliance des Etats du Sahel (AES), voulue et conçue par les Chefs d’Etat du Burkina, du Mali et du Niger comme une architecture de défense collective et d’assistance mutuelle, en vue notamment de lutter plus efficacement contre les groupes terroristes et les menaces d’agressions extérieures mais également comme un outil de promotion du développement et d’intégration des trois Etats au profit de leurs populations.



Sur les questions internationales, le Ministre DIOP a rappelé « la tragédie insoutenable que vit le peuple palestinien depuis le déclenchement des hostilités entre Israël et le Hamas ». Il a réaffirmé que le Mali « condamne les violences indiscriminées de la puissance occupante israélienne » et a réitéré la position du Mali en faveur de la solution à deux Etats, permettant la création d’un Etat palestinien indépendant avec Al-Qods Al-Sharif comme capitale.



A l’issue des travaux, la Conférence au Sommet a adopté les documents finaux de la rencontre, à savoir la « Déclaration de Banjul », la « Résolution sur la cause Palestinienne », et le « Communiqué final de la 15ème conférence au Sommet ».



Durant le séjour de la délégation malienne à Banjul, S.E.M. Abdoulaye DIOP, accompagné notamment de l’Ambassadeur Fatou Binta DIOP, Conseillère spéciale du Président de la Transition, chargée des Questions diplomatiques, a eu des rencontres bilatérales de haut niveau, entre autres avec les Ministres des Affaires étrangères du Maroc, le Secrétaire général de l’OCI, madame le ministre de l’intégration africaine et des affaires étrangères du Sénégal, le ministre des affaires étrangères du Kirghizistan, le ministre d’État des Émirats arabes unis, le ministre des affaires étrangères de l’Iran, ainsi que les ministres en charge des affaires étrangères du Burkina Faso, du Niger et du Togo.



La délégation malienne a également rencontré la communauté malienne installée en Gambie. Au cours de cette rencontre, le Ministre DIOP a informé nos concitoyens de l’objet de sa visite à Banjul, des développements récents intervenus au Mali, notamment.