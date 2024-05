Vérité et justice: les deux mamelles de la démocratie - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Vérité et justice: les deux mamelles de la démocratie Publié le lundi 6 mai 2024 | L’Inter de Bamako

© Autre presse par DR

Audience solennelle à la Cour suprême: le Chef de l’Etat préside la Rentrée des Cours et Tribunaux 2023-2024

Ce jeudi 7 décembre 2023, le président de la Transition, le Colonel Assimi GOÏTA, Chef de l’État, a présidé la rentrée des Cours et Tribunaux 2023-2024 à la Cour Suprême, à Banankabougou-Bolé. Cette rentrée a été placée sous le thème: "Justice et citoyenneté dans le Mali nouveau". Tweet

Ces deux (02) éléments conditionnent la paix sociale. La vérité et la justice sont plus les attributs de Dieu, dit-on, que ceux de la démocratie. En effet, qui peut dire la vérité sur les autres peut, des fois ne pas la supporter si elle le défavorise. Qui prône la justice, peut l’oublier si elle contrarie ses intérêts.Dans cette période de transition démocratique en Afrique, la vérité doit être la pratique quotidienne et responsable par tous et toutes dans le respect des règles établies. Le salut auquel nous aspirons tous, ne nous viendra que dans l’application correcte par les gouvernants et gouvernés, des principes, lois, décrets, etc. bref de tout ce qui définit, soutient et pérennise l’État.Aujourd’hui, ces transformations politiques, sociales économiques qui sont devenues une grande ambition nationale, une volonté collective certaine, ne conduiront au bien-être général que dans le respect des lois et de la justice. Il n’y aura de réussite qu’à partir de la vérité et de la justice. Ces deux (02) éléments conditionnent la paix sociale. Sans paix sociale, il n’y aura pas de démocratie et pire l’Afrique perdra sa force et son unité (en gestation).