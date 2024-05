Escroquerie présumée : Un malien de France victime de « Sendwave » et Orange Money - abamako.com

News Société Article Société Escroquerie présumée : Un malien de France victime de « Sendwave » et Orange Money Publié le lundi 6 mai 2024 | arc en ciel

Un citoyen malien, résidant en France, a récemment été victime d’une « escroquerie » impliquant les services de transfert d’argent « Sendwave » et Orange Money.



M.S a envoyé de l’argent à son frère à Bamako. Il a utilisé les plateformes « Sendwave » et Orange Money pour effectuer la transaction. Cependant, les fonds n’ont jamais atteint la destination prévue, laissant M. S dans une situation difficile.



Selon les déclarations de M. S, il a utilisé l’application Sendwave pour envoyer une somme à son petit frère à Bamako, en sélectionnant le compte Orange Money de son destinataire comme mode de réception.



Le malheur de l’envoyeur est qu’il s’est trompé d’un chiffre du numéro du destinataire. M. S a immédiatement contacté le service client de Sendwave pour signaler le problème, mais la réponse n’a pas été concluante et aucune résolution n’a été trouvée. Ce service lui a dit de prendre contacte avec Orange Money qui est habiliter à annuler la transaction.



M.S sans autre forme de procès a saisi un frère au Mali afin qu’il prenne attache avec Orange Money. Ce contacte au Mali a joint le service Orange par téléphone afin d’obtenir des informations sur le statut de la transaction, Mais hélas ! Les représentants du service n’ont pas été en mesure de lui fournir des éclaircissements sur la possibilité d’annuler la transaction.





Après un mois d’attente comme conseiller par une connaissance, M.S est revenu à la charge et a demandé de nouveaux au service Sendwave la suite de sa transaction. L’agent en ligne n’a pu rien lui dire que de se mettre en contacte avec Orange Money. L’attitude des deux sociétés est suspecte et donne à réfléchir sur le sérieux qu’on les attribue, sur leur façon de travailler et de satisfaire la clientèle. N’est ce pas là une forme d’escroquerie qui ne dit pas son nom ?



La situation a laissé M.S dans une situation délicate. De plus, cette expérience a semé le doute quant à la fiabilité et à l’intégrité des services de transfert d’argent offerts par « Sendwave » et Orange Money.



Après plus de deux mois, ni M.S ni son petit frère n’ont toujours pas de nouvelle de l’argent envoyé au Mali. Il faut dire que cette impossibilité d’annuler la transaction par les deux plateformes qui travaillent de concert ne montre t-il pas très clairement une faille dans leur système de transaction ? et cette faille seriat profitable à certains agents de l’un des sociétés.





Sinon comment quelqu’un qui, par inadvertance fait une transaction sur un numéro d’autrui et que les deux services ne soient à mesure d’annuler la transaction ? N’est ce pas qu’il y a des non dits derrière ?



Il est crucial que les autorités compétentes, tant en France qu’au Mali mettent la pression sur ces operateurs afin qu’ils protègent les consommateurs et garantissent l’intégrité des services financiers transfrontaliers. Cela peut inclure des mesures de réglementation renforcées et des possibles recours pour les victimes.



A.Sidibé