Dialogue Inter-Maliens : La « Symphonie pour la paix » chantée ce matin devant le Chef de l'Etat Publié le lundi 6 mai 2024

Le président du comité de pilotage du Dialogue inter-Maliens, l’ancien Premier ministre, Younouss Maiga a promis que des extraits de la « symphonie pour la paix » seront joués ce matin, à la présidence de la République, devant le chef de l’Etat, Assimi Goita.



Rechercher la paix à travers la musique, tel est l’objectif de « La symphonie pour la paix », un projet musical de la Fondation festival sur le Niger.



Dans une quinzaine de langues du Mali, une trentaine d’artistes du Mali, chacun dans un style particulier chante pour la paix. La maestro Cheick Tidiane Seck, a été pour beaucoup dans la conception de la symphonie, dont le projet est porté par Mamou Daffé de la Fondation Festival sur le Niger.



Samedi dernier, lors de la proclamation des résultats du concours d’art contemporain pour la paix et la cohésion sociale, tenu au Musée national, un extrait de la symphonie a été chanté. L’assistance ne s’est pas retenue d’applaudir à fond.



Fasciné par la mélodie et le sens des mots utilisés pour aller à la paix, le président du comité de pilotage, Younouss Maiga a pris le micro et annoncé qu’il sera joué ce matin, lundi 6 mai 2024 devant le chef de l’Etat, à Koulouba un extrait de la « Symphonie pour la paix ». Applaudissement nourrit du public notamment de l’initiateur de la symphonie Mamou Daffé.



Kadiatou Cissé remporte le prix



Au cours de la cérémonie, les lauréats du concours d’art contemporain pour la paix et la réconciliation nationale : « Peindre la paix », ont été annoncé. Dans la catégorie jeune (18 à 35 ans), c’est Kadiatou Cissé de Bamako qui a remporte le 1er prix pour son œuvre « la Paix ». La jeune dame décroche un million F CFA. Le 2e prix est allé à Cheick O Kassogué de Koutiala pour son œuvre « Diversité et Réconciliation ». Il s’en tire avec 500 000 F CFA. Le 3e prix a été remporté par Ousmane David Dougnon de Bamako pour son œuvre « vive la paix ». Il empoche 300 000F CFA.



Le jury a décerné un prix d’encouragement à Youssouf Adama Koné de Kidal pour son œuvre.



Dans la catégorie Enfants : le 1er prix est allé à Idrissa Kouayaté de Bamako. Il est suivi par Balla Daffé de Ségou et le 3e prix à Adama Berthé. Les trois lauréats ont reçu une somme symbolique de 25 000 FCFA. Le prix spécial hors compétition a été remis à Daouda Traoré de Sikasso.



A l’issue de l’appel à candidature, ce sont 150 œuvres de 13 régions du Mali qui ont fait l’objet d’examens par un jury présidé par Oumar Kamara Ka, directeur du Conservatoire Multi-Média Balla Fasséké Kouyaté.



Y.A.C