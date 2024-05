Le goût à la dépigmentation : La quête à la beauté au péril de sa vie! - abamako.com

Le goût à la dépigmentation : La quête à la beauté au péril de sa vie! Publié le lundi 6 mai 2024 | le sursaut

Scientifiquement, la dépigmentation est définie comme une décoloration de la peau dont l’origine est souvent une dermatose (affection de la peau). Ce qui sous-entend qu’elle n’est pas un phénomène naturel, mais provoqué soit par une anomalie génétique ou par des produits à usage non recommandés le plus souvent, car elle est dangereuse pour la santé. Ce phénomène, est répandu en Afrique, pratiqué par les hommes et excessivement par les femmes. Et la plupart d’entre elles tombent dans une situation de regret quelques années seulement après, lorsque ces crèmes cosmétiques ne produisent plus leurs effets et deviennent dangereuses pour la santé.



Beaucoup savent que l’utilisation de ces produits rend la peau claire, mais ignorent que cet éclaircissement se fait suivant un processus de destruction de petites cellules existant sous la peau et qui, produisent la mélanine. Un pigment qui donne la coloration noire à la peau, mais aussi qui la protège contre les rayons ultraviolets du soleil, d’où l’impact néfaste sur la santé. Ces pigments détruisent, la peau devient hyper sensible aux rayons solaires provoquant ainsi de nombreuses maladies telles que : le cancer de la peau, le diabète, l’insuffisance surrénalienne, la néphropathie membraneuse, le syndrome néphrotique… Et généralement des brûlures et démangeaisons de la peau. Que des méfaits sanitaires.



Vouloir paraitre belle, malgré les risques !



Ce qui est étonnant relève du fait que les femmes autant analphabètes que lettrées ne résistent point à l’envie de s’éclaircir la peau. Est-ce pour effet de mode, choix esthétique ou complexe d’infériorité ? La question reste posée.



Pour plus d’éclaircissement, nous avons recueilli l’avis de quelques concernées.



Pour Sitan Diarra, elle a opté pour la dépigmentation parce qu’elle veut être plus belle.



Mariam Dicko aussi est du même avis. Selon elles, les filles claires sont les plus admirées par les hommes. « Même si on est vilaine, une fois qu’on a la peau claire ça passe », affirment-elles. Cet argumentaire est soutenu par le jeune transitaire I. Coulibaly. Qui estime que le simple fait de voir une femme claire réjouit le cœur. « Sincèrement, pour moi, la femme claire est une vraie femme » soutient-il.



« Quand j’ai commencé à éclaircir ma peau, je me sentais très belle et ne passais pas inaperçue dans le quartier, mes amies me trouvaient belle, puis j’ai commencé à avoir des vergetures et des brûlures qui ont fait de ma peau un vrai désastre. Je regrette de m’être dépigmenté la peau », regrette Kadiatou.



Par contre Fanta Diallo, qui a décidé de conserver son teint naturel, dit être confrontée à des commentaires souvent blessants du genre « Tu es trop noire, essaie d’assainir un peu ton teint ». Djenèba.S. quant à elle, avait refusé de se dépigmenter. Mais à l’approche de son mariage, face à l’insistance de son entourage et aussi par peur de ne pas avoir un maquillage adapté à sa couleur de peau, elle a fini par céder. « Au début j’étais contre cette pratique, mais on m’a fait savoir qu’avec un teint comme le mien, mon maquillage ne serait pas au top, comme c’était le plus beau jour de ma vie, et le mariage c’est une seule fois pour toute la vie, j’ai fini par me dépigmenter » dira-t-elle.



Des hommes dépigmentés qui séduisent…



Bolby le boss, un jeune diplômé sans emploi confie avoir cédé à la tentation d’avoir une peau claire et depuis, explique-t-il, ses avances passent mieux auprès des filles qui, en le voyant pensent qu’il a de l’argent, mais aussi qu’il est présentable à leurs copines. D’ailleurs il est fier des commentaires encourageants qui inondent ses images de snap sur les réseaux sociaux. Ce faisant, comme une femme après chaque douche, il est obligé d’enduire tout son corps des produits éclaircissants. A l’instar de Bolby, ils sont de plus en plus nombreux les jeunes de la nouvelle génération de notre pays à emboiter le pas à des hommes de l’Afrique centrale en matière de dépigmentation. Ce qui est regrettable est le fait qu’ils n’ont aucun argument solide pour justifier leur choix.



De simples phrases pour justifier cette pratique d’auto dévalorisation, mais qui cache une fatale mentalité et une bien triste réalité : celle d’une Afrique complexée à la base, pris au piège de la mondialisation. Il s’agit sans doute des effets des films occidentaux, de mannequins blancs.. Ce faisant, ils considèrent la peau claire comme un critère de beauté majeure, la dépigmentation est malheureusement perçue comme une porte de sortie. Or, la véritable beauté est celle qui ne détruit ni notre identité, ni notre authenticité et l’amour, le vrai, ne connait pas de couleur de peau. Naître noir est une chance et non un handicap. Assumons notre peau noire : Black is beautiful, black is original.



Aïssata Tindé (stagiaire)