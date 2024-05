Visite à l’orphelinat ” La province Dophini’’ de San : Les étudiants de l’UCAO-UUBa émerveillés ! - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Visite à l’orphelinat ” La province Dophini’’ de San : Les étudiants de l’UCAO-UUBa émerveillés ! Publié le lundi 6 mai 2024 | le sursaut

Tweet

À l’occasion de l’immersion des étudiants en journalisme et communication de la licence 3 de l’Université catholique de l’Afrique de l’ouest, unité universitaire de Bamako (UCAO-UUBA) à San, le dimanche 18 février, ils ont effectué une visite à l’orphelinat ” La province Dophini de San”. Une visite, avec comme objectif, une remise symbolique et un partage d’expérience inédite avec les étudiants.



Une visite pleine d’émotion ! Celle des étudiants et leurs accompagnateurs, qui ont reçu un accueil chaleureux de la part des sœurs de l’orphelinat.



Créé le 15 mars 2008, à travers une œuvre de la congrégation des filles de cœur ‘’Émacule de Marie’’, l’orphelinat Dophini est un centre d’accueil et d’accompagnement d’enfants orphelins en général et exceptionnellement de ceux des malades mentaux, très souvent proposés par l’État.



Le nom “Dophini” de ce centre est tiré de ses réalités, signifie Dieu en langue nationale Bomou, explique la Sœur Sambine Dembélé, l’une des quatre sœurs dont une stagiaire de l’orphelinat. Et elle souligne dans son discours d’accueil, après les mots d’explication de la raison de la visite du doyen de l’UCAO, que la cour est divisée en 3 grandes parties dont: une école (du primaire au collège), un domaine des sœurs et des élèves et un potager, qui contribue à l’alimentation. Elle enregistre 73 enfants de 3 mois à 18 ans comme tranches d’âges. Les tout-petits qui sont 4, 3 filles et un garçon, les petits sont 10, dont 3 garçons et 7 filles, les moyens 39, 20 filles et 19 garçons, les grands 20 dont 12 garçons et 8 filles.



Financé par la congrégation et aux hommes de bonne volonté, l’orphelinat Dophini est axé sur 3 aspects : l’éducation scolaire, sociale, et humaine. Elle est tout autant une famille pour ces enfants mais aussi un centre de formation, car ils font le jardinage, la pisciculture, la cuisine et leur santé est assurée par des infirmiers qui sont à l’intérieur. À l’intérieur 3 langues sont utilisées, le français, le Bambara et le Boré. La sœur Sambine Dembélé précise : « pour l’accueil des enfants, nous demandons aux parents l’acte de naissance de l’enfant, le carnet de vaccination, le certificat de décès pour la maman, une contribution de 34 000 FCFA ou l’équivalent des céréales par an pour chaque enfant, la fiche de référence venant de la direction régionale de la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille, et l’orphelinat cherche au niveau de la justice l’ordonnance de classement ». Dophini a comme valeurs fondamentales le respect, l’esprit de famille et ne tolère aucune forme de discrimination. A noter que cette visite fut un moment de convivialité, très émotif. D’ailleurs les étudiants n’ont pas pu retenir leurs larmes.



Etudiants L3 JCO/ UCAO-UUBa