Confondu à des cambrioleurs en bande et à mains armées : Un agent de la Protection Civile a été acquitté! Publié le lundi 6 mai 2024 | le sursaut

Assadou Touré, Stagiaire Sapeur-pompier en service à la Compagnie de Dravela, à l’époque des faits, répondait aux accusations suivantes devant la Cour d’Assises de Bamako : « Vol en bande et à mains armées ». Il a été jugé non coupable puis acquitté.



Les faits datent de la nuit du 18 au 19 Août 2020 lors des évènements qui ont conduit au renversement du régime d’IBK. Des individus en uniforme bien armés, ont cambriolé une Société de la place investissant dans le transfert d’argent et vente de crédit et téléphone portable. Elle est située en plein centre-ville de Bamako au quartier de Bamako-Coura en face de la rue ‘’Malitel-Da’’ dont le propriétaire est Mahamadou Sacko.



En effet, des hommes en tenue militaire après leur incursion dans cette boutique ont emporté une importante somme d’argent stockée dans les coffres forts de la Société et divers matériels notamment des téléphones portables, des cartes de crédit de recharge, des ordinateurs portables dont le préjudice est évalué à la somme de 540.125.000F CFA. Et le lendemain du vol, le propriétaire Mahamadou Sacko, par le biais de son conseil, a porté plainte devant le Parquet du Tribunal de Grande Instance de la Commune III du District de Bamako.



En effet, les enquêtes diligentées par la Brigade de Gendarmerie du Camp I sur les différentes vidéos filmées par les caméras de surveillance de la Société ont abouti à l’interpellation de l’inculpé Assadou Touré, agent de la Protection Civile, présent sur les lieux au moment des faits. C’est ainsi qu’une information judiciaire a été ouverte contre l’accusé pour les infractions de Vol en bande et à mains armées conformément aux dispositions des articles 252 et 254 du Code Pénal malien. Ainsi, tout au long de la procédure, l’accusé a nié les faits qui l’incriminaient.





Ce fut le cas également lors de sa comparution à la Cour d’Assises, le Sapeur-pompier a proclamé son innocence même s’il a reconnu sa présence sur les lieux au moment des faits. Et même d’être à l’intérieur de ladite Société mais il avoue n’avoir aucunement emporté des matériels ni de l’argent encore moins connaitre les autres assaillants. « Je ne fais qu’aider »a-t-il déclaré et expliqué. Qu’il essayait d’empêcher les cambrioleurs, qui étaient tous des porteurs d’uniforme, à ne pas dérober la Société attaquée. En somme, après examen du dossier, la Cour a acquitté l’agent de la Protection Civile, Assadou Touré pour sa culpabilité non prouvée.



Mariam Sissoko