Accusée d’avoir assassiné son mari par les enfants de ce dernier : Djénèbou Togola acquittée pour faute de preuve! - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Accusée d’avoir assassiné son mari par les enfants de ce dernier : Djénèbou Togola acquittée pour faute de preuve! Publié le lundi 6 mai 2024 | le sursaut

Tweet

La quadragénaire Djénèbou Togola était accusée d’assassinat et complicité d’assassinat contre son mari Mamadou K Keïta. Toute accusation qui lui a coûté une comparution devant les Assises et elle s’en est sortie libre pour faute de preuve après 2 ans de prison.



Elle a été poursuivie par les enfants de son mari suite au décès brutal de ce dernier. Nous sommes au 6 mai 2022, la dame Djénèbou Togola, seconde épouse de Mamadou F Keïta a rejoint son domicile conjugal après avoir passé la journée dans sa boutique, sise à Magnambougou. A son arrivée, après les salutations d’usage, elle eut une discussion chaude avec son mari Mamadou F Keïta qui lui fut des remontrances à propos de son entrée tardive à la maison. Par la suite, elle a regagné sa chambre avant d’être rejoint par ce dernier qui se trouvait dans la cour aux alentours de 23H. Quelques heures plus tard, Djénèbou Togola s’est accourue de sa chambre pour alerter Moussa Keïta, l’un des fils de son mari au motif que ce dernier aurait eu un malaise et qu’il s’était cogné la tête par-dessus le sol. C’est ainsi que son fils a urgemment alerté un de ses amis Alhouisseni Cissé, un agent de la protection civile afin de lui prêter main forte. Après le constat du corps de Mamadou F Keïta, ils se sont précipités à l’évacuer à l’hôpital du Mali ou son décès a été confirmé par le médecin de garde .



Au vu des blessures occasionnées sur la tête du défunt et qui paraissaient anormales pour ses héritiers, ceux-ci ont décidé de faire recours aux autorités judiciaires pour mort suspecte de leur feu père et une enquête a été ouverte par le Commissariat du 13ème Arrondissement contre X qui devient plus tard Djénèbou Togola, la seconde épouse du défunt.





A savoir que tant à l’enquête préliminaire que devant le magistrat instructeur, l’inculpée a réfuté les faits qui lui sont reprochés. De l’explication du fils du défunt Moussa Keïta, son feu père et sa marâtre (Djénèbou Togola) ont eu une discussion chaude lorsqu’elle est arrivée de sa boutique aux alentours de 22h. En outre, que son défunt papa lui reprochait d’être arrivée tardivement. D’ailleurs, qu’ils se disputaient tout le temps sur le même sujet. Qui fera dire celui-ci que la cause de la mort de leur père ne pouvait venir que d’un coup donné de sa marâtre lorsqu’elle s’est retrouvée seule avec son époux dans sa chambre au moment des faits.



Devant la Cour d’Assises, pour répondre à l’accusation d’Assassinat et complicité commis sur la personne de son mari, Djénèbou Togola, comme au cours des procédures, s’est déclarée innocente. Elle a ainsi nié les faits qui lui ont été reprochés. Pour cela, la Cour, dans son verdict, a acquittée l’inculpée qui séjournait en prison depuis Maï 2022.



Mariam Sissoko