Le Ministre Mossa AG Attaher à propos de la journée de l’intégration africaine, «L’AES ne se limite pas à la sécurité, elle vise également à renforcer la coopération et l’intégration dans les domaines économique, social et environnemental »

© aBamako.com par AS

Top départ de la 3ème Cohorte du Service National des Jeunes

Bamako, le 02 août 2022. Sous la coprésidence du ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction Civique et de la Construction Citoyenne M. Mossa ag Attaher et du ministre de la Fonction Publique et du Dialogue Social, Mme Diawara Awa Paul Diallo, la 3è Cohorte du Service National des Jeunes a effectué son départ pour la formation à l’Ex- SNJ sise à Djicoroni Para.