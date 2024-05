À vouloir réhabiliter le régime UDPM: la transition file un mauvais coton - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique À vouloir réhabiliter le régime UDPM: la transition file un mauvais coton Publié le lundi 6 mai 2024 | L’Inter de Bamako

Tweet



La région de Koutiala, bastion du Mouvement pour le renouveau (MPR), parti qui revendique l’héritage de l’Union démocratique du peuple malien (UDPM, fondé par le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga). La démocratie est une aspiration populaire dès les premières années de l’indépendance, où le parti unique avait commencé à montrer déjà son vrai visage. Il a fallu le vent de l’Est et le bon vouloir de l’Occident pour que la démocratie devienne une réalité politique, parfois après beaucoup de sang versé.

Démocratie et développement, nous voici engagés, économiquement dans le libéralisme et administrativement dans la décentralisation. Aux gouvernants, elles exigent beaucoup pour en faire une ambition nationale avec tout ce que celle-ci comporte de courage politique. Aux gouvernés, elles exigeront une volonté collective de s’assumer réellement. Avec quels moyens ? Des moyens presque inexistants, une administration fragilisée ou décriée, des budgets insignifiants face à des besoins énormes. Bref, le tableau n’est pas reluisant.



Le cercle de Koutiala fut hostile au régime Modibo Keïta qui aurait critiqué l’existence d’une «case sacrée» dans la ville et depuis ce jour-là, ce fut une guerre froide. Dès lors, on comprend l’adhésion de Koutiala à l’UDPM avec plusieurs sections pilotes avec palme.