Commune rurale de KONNA : Des hommes armés non identifiés ont assassinés le 1er adjoint du maire - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Région Article Région Commune rurale de KONNA : Des hommes armés non identifiés ont assassinés le 1er adjoint du maire Publié le lundi 6 mai 2024 | L’Inter de Bamako

Tweet



Le jeudi 02 mai 2024, des hommes armés non identifiés ont assassinés le 1er adjoint du maire de Konna. Cet assassinat brutal de notre jeune frère et maire adjoint de la commune de Konna laisse un vide immense au sein de notre communauté. Ses qualités d'homme respectueux et humble, toujours à l'écoute de ses concitoyens, faisaient de lui un pilier sur lequel nous comptions tous.

La réaction locale et nationale ne s'est pas fait attendre, témoignant de l'impact profond de cette perte sur tout le monde. Cet acte lâche a uni davantage notre commune dans l'appel à la justice et la recherche de la paix, valeurs que notre maire chérissait particulièrement.

Personnellement, je garderai en mémoire tous les moments partagés et l'énergie qu'il consacrait à faire de notre commune un meilleur endroit pour tous. Son souvenir restera gravé dans nos cœurs comme un appel à continuer son œuvre en faveur de la paix et de la solidarité.