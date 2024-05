Tensions Mali-Mauritanie: L’Armée Mauritanienne a exécuté des manoeuvres militaires « Dissuasives » à la frontière avec le Mali - abamako.com

News Région Article Région Tensions Mali-Mauritanie: L’Armée Mauritanienne a exécuté des manoeuvres militaires « Dissuasives » à la frontière avec le Mali Publié le lundi 6 mai 2024 | Nouvel Horizon

Les tensions entre le Mali et la Mauritanie montent crescendo. Malgré le ballet diplomatique entamé depuis le mois d’avril dernier, rien n’y fait. La Mauritanie qui accuse les forces armées maliennes et leurs partenaires russes d’avoir outre-passé la frontière et posé des actes à l’encontre de citoyens mauritaniens sur leur territoire, a décidé de passer aux actes. (…)



RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DE L’ARTICLE DANS LA PARUTION DU NOUVEL HORIZON DU LUNDI 06 MAI 2024



Awa Chouaidou TRAORE – NOUVEL HORIZON