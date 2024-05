JO de Paris 2024: Didier Drogba va allumer le chaudron olympique au Vélodrome - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News International Article International JO de Paris 2024: Didier Drogba va allumer le chaudron olympique au Vélodrome Publié le mardi 7 mai 2024 | aBamako.com

© aBamako.com par DR

Football : Didier Drogba nommé ambassadeur de l’Organisation mondiale du Tourisme (OMT)

Tweet

L’Ivoirien Didier Drogba (46 ans), ancien attaquant de l’OM, sera le dernier porteur de la flamme olympique à Marseille, le jeudi 9 mai 2024, ont annoncé les organisateurs des Jeux Olympiques de Paris 2024. La légende ivoirienne allumera le chaudron au stade Vélodrome.







Didier Drogba, connu pour ses exploits sur les terrains de football, est également reconnu pour son engagement philanthropique et son attachement à sa patrie, la Côte d’Ivoire. Sa participation en tant que porteur de la flamme olympique ajoute une dimension spéciale à cet événement emblématique.



En choisissant des personnalités sportives de renom comme Didier Drogba pour porter la flamme, les organisateurs espèrent inspirer la prochaine génération de sportifs et promouvoir les valeurs olympiques de paix, d’amitié et de respect.







Le choix de Marseille comme lieu de passage de la flamme olympique n’est pas anodin. La ville portuaire est un symbole de diversité culturelle et sportive en France, et elle représente parfaitement l’esprit des Jeux Olympiques. La présence de Didier Drogba à Marseille pour cet événement renforcera encore davantage le lien entre les Jeux Olympiques et la communauté locale.







Alors que les préparatifs pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 se poursuivent, l’annonce de la participation de Didier Drogba en tant que porteur de la flamme olympique suscite déjà l’excitation et l’anticipation parmi les supporters du monde entier spécialement ceux de la Côte d’Ivoire.







An