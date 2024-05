Afric’Actu: Pour la survie de la Rdc … - abamako.com

Afric'Actu: Pour la survie de la Rdc … Publié le mardi 7 mai 2024

Le Rwanda «viole notre territoire pour piller nos minerais», mais la Communauté internationale ne dit mot ni ne lève le petit doigt, a déclaré le Chef d’Etat congolais, la semaine dernière en France, où il effectuait une visite officielle. Une guerre entre la République démocratique du Congo et le Rwanda est donc à craindre, a mis en garde Félix Tshisekedi dans le Figaro du vendredi dernier. S’y ajoute le fait que, depuis des mois, de violents combats opposent les forces gouvernementales aux rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, à l’est de la Rdc.



La guerre reste-t-elle alors l’unique option pour les autorités congolaises afin que cessent les incursions de l’armée rwandaise dans leur pays ?



Le Rwanda est un petit pays de 22.000 Km2 substantiellement agropastoral, mais quasiment démuni de ressources minières. Le régime de Paul Kagamé est une fabrication des puissances impérialistes occidentales. C’est un secret de polichinelle que l’armée rwandaise, entrainée, équipée et motivée par les pays tels que les Usa, la France, la Belgique… leur sert d’instrument pour maintenir l’instabilité aux frontières Est de la Rdc, afin que leurs firmes minières s’adonnent au pillage des ressources stratégiques (Cobalt, Cuivre…). Ce service rendu est rémunéré financièrement. Ce qui explique en partie la présumée croissance du pays des mille collines, coincé entre la géante Rdc, la Tanzanie et l’Ouganda.



Une chose est certaine, aucune médiation interafricaine (il y a eu déjà plusieurs tentatives infructueuses) ou extérieure ne ferait cesser les incursions de l’armée rwandaise en territoire congolais. Ce petit pays des Grands lacs joue sa survie économique et stratégique à l’Est du Congo. Il ne renoncera jamais au dividende de ses agissements à l’Est de la Rdc. Pour la paix définitive à l’intérieur de ses frontières, l’ex- Zaïre pourra-t-il prendre militairement le dessus sur le Rwanda ? Il serait illusoire pour lui d’espérer une aide de l’occident qui ne viendrait jamais. Les autorités congolaises n’ont d’autre choix que de procéder, en toute urgence à un changement de stratégie, en renforçant la coopération militaire de leur pays avec la Russie ou la Chine et d’autres armées émergentes comme celles de la Turquie, de l’Iran … C’est une question de survie!



Gaoussou Madani Traoré