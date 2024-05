Le Carrosse d’or retrouvé : Le Cinéaste Cissé reçu par le ministre Guindo - abamako.com

Le Carrosse d'or retrouvé : Le Cinéaste Cissé reçu par le ministre Guindo
Publié le mardi 7 mai 2024 | Le challenger

La nouvelle est tombée dans la matinée du 3 mai 2024. Le Carrosse d’or du célèbre cinéaste malien a été retrouvé avec quelques endommagements. Selon certaines indiscrétions, quelqu’un serait venu déposer le trophée à son domicile.



Le même jour, Souleymane Cissé a été reçu en audience par le ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme. «Le cinéaste qui avait déclaré la disparition de son Carrosse d’or en début de semaine, était venu annoncer au ministre qu’il l’avait retrouvé. Il a remercié le Gouvernement du Mali, les autorités et les populations pour leur soutien et leur marque de solidarité avant d’exprimer sa joie et sa satisfaction, quoique le Carrosse soit fortement endommagé. Le ministre a salué la bonne nouvelle et a estimé qu’elle constituait une source de soulagement pour le monde du 7è art et pour tous les Maliens, au regard de l’indignation collective que la disparition du prestigieux trophée avait suscitée», souligne la cellule de communication du département en charge de la Culture



Pour une transition de rupture ? Oui ! : Continuer avec les tares des défunts pouvoirs ? Non !



Opinion de citoyen lambda que nous partageons. L’incurie des autorités face à la misère énergétique, paralysant tous les secteurs d’activités du pays interpelle. Si l’on n’y prend garde, l’amateurisme constaté dans plusieurs domaines sensibles risque de remettre en cause l’essentiel des acquis sur le chantier du Malikura.



Car au train où évoluent les choses au Mali, il importe que chacun s’investisse à ce que disparaissent les tares reprochés aux pouvoirs précédents. Une république qui se veut exemplaire ne doit pas s’accommoder de forfaitures. Les impatiences montent et il est temps de changer de séquence.



Il urge de rompre avec les tares des défunts pouvoirs. Nous sommes pour une transition de rupture mais pas de continuité.



Le soutien de la population aux autorités reste tributaire de la poursuite d’actions comme les succès militaires, dont la reconquête de Kidal.



Rassemblées par la Rédaction