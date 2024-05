Gabriel Touré, Point G et Hôpital du Mali : Le ministre rassure la population et encourage le personnel médical - abamako.com

Santé Gabriel Touré, Point G et Hôpital du Mali : Le ministre rassure la population et encourage le personnel médical Publié le mardi 7 mai 2024 | Le challenger

Le ministre de la Santé et du Développement social s’est rendu dans des hôpitaux et autres structures de santé afin de rassurer la population et d’encourager le personnel médical à plus d’efforts en ces temps de canicule.



Après la visite de terrain du Secrétaire général du ministère de la Santé et du Développement social dans les six Centres de Santé de Référence de Bamako et celui de Kalaban- Coro, le ministre a effectué une tournée dans les Centres hospitaliers universitaires de l’Hôpital Gabriel Touré et du Point G. Accompagnée d’une forte délégation composée des membres de son cabinet et des directeurs généraux des services relevant de son département, le Médecin Colonel Assa Badiallo Touré est venue s’imprégner des conditions effectives d’accueil et de prise en charge des patients afin de relever les insuffisances et de trouver des solutions idoines. Pour les manquements constatés par les patients le ministre a, au nom de la famille médicale, demandé pardon à la population malienne. Au personnel soignant elle a recommandé d’être à l’écoute des patients.



Après s’être entretenu longuement avec les responsables des services visités sur les difficultés rencontrées dans l’accueil et la prise en charge des patients, notamment l’insuffisance de personnels qualifiés et la vétusté de certains équipements de travail, le médecin-Colonel leur a prodigué des sages conseils, non seulement en tant que ministre, mais aussi et surtout en tant qu’une des leurs. Parce que, a-t-elle ajouté, les conditions d’accueil et de prise en charge adéquate d’un arrivant à l’hôpital désemparé sont déterminantes pour les paramètres de la satisfaction des accompagnants et la guérison du malade. Par conséquent, le ministre demande aux autres membres de sa famille professionnelle de «trouver le juste milieu pour la satisfaction de nos patients et des membres de leur famille. On n’est pas tous bon mais cherchons à nous parfaire pour qu’ensemble nous puissions nous donner la main et aller de l’avant ».



Les responsables des hôpitaux ont exprimé leur satisfaction en ce qui concerne cette visite et ont apprécié les conseils hautement professionnels prodigués. Ils ont promis de s’engager davantage dans le but d’atteindre des objectifs de performance requis pour les structures de santé telles que souhaités par le chef du département et assurer le bien-être des populations.



Avant de prendre congé, le chef du département de la Santé a félicité les secrétaires généraux des comités syndicaux de Gabriel Touré, Professeur Losséni Bengaly et Dr Ibrahim Sory Pamanta du Point G pour leur élection à la tête des syndicats de ces hôpitaux. Le syndicalisme dit- elle «c’est le langage de la vérité. Nous devons prôner la vérité quelle que soit la situation et trouver ensemble le juste milieu sachant que nous devons nous entraider afin de sortir le secteur de l’ornière».



Fatoumata Mah Thiam Koné, Ccom-Rp/Cmss