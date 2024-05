Championnat national : Duel à distance entre le Stade malien et le Djoliba - abamako.com

Championnat national : Duel à distance entre le Stade malien et le Djoliba Publié le mardi 7 mai 2024 | Le témoin

La 25è journée du championnat du championnat se poursuivra aujourd’hui avec les matches Afrique football élite (AFE)-Stade malien et Arsenal des talents sportifs de Koro-COB, au stade Mamadou Konaté. Le Stade malien va tenter de continuer de mettre la pression sur le Djoliba qui a gagné hier contre l’AS Bakaridjan (2-1). Les Stadistes occupent la deuxième place du championnat avec 44 points alors que les Djolibistes sont leaders avec 54 unités. Le Stade malien peut donc réduire cet écart aujourd’hui en cas d’une victoire contre AFE. Les Blancs aborderont cette rencontre avec les faveurs des pronostics. Ils ont remporté la manche aller 2-0 et les Stadistes sont sur une bonne dynamique. Les joueurs de Mamoutou Kané «Mourlé» ont enregistré trois victoires d’affilée en championnat avec un feu d’article allumé contre le COB (5-0) lors de la précédente journée. Par contre, AFE est en difficulté en ce moment. Malgré sa qualification à la finale de la Coupe du Mali, Afrique football élite reste à quatre matches sans victoire dont deux défaites d’affilée. Ce match AFE-Stade malien sera un avant-goût de la finale de la Coupe du Mali, prévue le 1er juin prochain. En attendant, AFE cherchera son maintien. L’équipe de la Commune V compte 29 points, à quatre unités du premier relégable, le COB (25 points). Des Olympiens qui vont tenter d’engrager quelques points en deuxième heure contre ATS de Koro qui compte 23 points au classement. Cette rencontre sera âprement disputée car les deux équipes luttent pour le maintien. Elles sont interdiction donc de perdre ce match.



Hier, le Djoliba a gagné devant l’AS Bakaridjan (2-1), au stade Mamadou Konaté. Les Rouges renouent ainsi avec la victoire après leur défaite face au Réal (1-0) lors de la précédente journée et quelques jours après la défaite en demi-finale de la Coupe du Mali devant le Stade malien (2-1). Avec deux matches en moins pour les Stadistes, la course au titre du championnat semble relancée depuis cette défaite du Djoliba contre le Réal, qui a concédé le match nul contre Binga FC (0-0) et compte 44 points contre 35 pour Binga FC. Lanterne rouge au classement, l’AS Black stars a dominé 2-0 l’USFAS. L’équipe de Badalabougou compte désormais 20 points, à égalité avec l’avant-dernière, l’USC Kita qui a fait match nul contre les Onze Créateurs, samedi. L’ASKO est allée gagner à Bougouni (2-1) alors que l’AS Police a dominé l’US Bougouba (2-1). Grâce à ce succès, les Policiers, qui restaient sur quatre matches sans victoires, soufflent un peu et comptent désormais 26 points.



Ousmane CAMARA