Le colonel Assimi Goita l'a déclaré lors de l'ouverture de la phase nationale du dialogue Inter-Maliens: «Le départ des occidentaux n'a pas empêché le soleil de se lever et de se coucher au Mali»

News Politique Article Politique Le colonel Assimi Goita l’a déclaré lors de l’ouverture de la phase nationale du dialogue Inter-Maliens: «Le départ des occidentaux n’a pas empêché le soleil de se lever et de se coucher au Mali» Publié le mardi 7 mai 2024 | Nouvel Horizon

C'est avec cette assertion qui traduit la volonté du peuple malien de forger son propre destin que le Président de la Transition a placé son espoir sur l'issue du Dialogue Inter-Maliens qui a démarré ses travaux hier lundi 06 mai 2024. Ils étaient ainsi plus de 3 000 personnes composées de cadres de l'Etat, d'Organisations de la Société Civile (OSC), des délégués des dix-neuf (19) régions et de la Diaspora ainsi que des membres du Corps diplomatique à prendre d'assaut le Centre International des Conférence de Bamako (CICB) pour le démarrage des travaux dont la finalité est de dessiner «une nouvelle architecture de la paix et de la réconciliation nationale fondée sur nos réalités, nos valeurs et nos intérêts propres, inspirée par les trois (03) principes qui guident désormais l'action publique dans notre pays», selon le Colonel Assimi GOÏTA