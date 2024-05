Coton : Une hausse de 5 F CFA - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Coton : Une hausse de 5 F CFA Publié le mercredi 8 mai 2024 | Mali Tribune

© Autre presse

Coton malien

Coton malien Tweet





Alors que la saison des pluies pointe à l’horizon, le monde agricole malien se prépare à l’arrivée de l’hivernage. Dans cette attente, le traditionnel Conseil supérieur de l’agriculture s’est tenu à Bamako le mardi 30 avril sous la présidence du président de la Transition, le colonel Assimi Goïta. Lors de cette 14e grand-messe, le chef de l’Etat a annoncé de belles perspectives pour la campagne agricole à venir notamment pour les cultivateurs du coton. Le Mali fait partie des trois premiers producteurs africains de cette fibre.



“Les projections pour la prochaine saison agricole révèlent un plan ambitieux pour accroître progressivement la production annuelle de coton et pour développer des millions d’hectares destinés à améliorer significativement les rendements. Ce plan sera soutenu par la fourniture continue d’engrais, partiellement subventionnés par l’Etat“, a indiqué la présidence de la République.



Selon la même source, le prix du coton graine connaitra une augmentation de 5 F CFA en passant de 295 à 300 F CFA le kg. En ce qui concerne les prix d’achat des intrants agricoles subventionnés, ils se chiffrent à 14 000 F CFA pour un sac de 50 kg d’engrais minéraux, 3000 F CFA pour les engrais organiques, 1500 F CFA pour un kg de semences de maïs hybride, et 17 500 F CFA pour un kilogramme de bio-stimulant ovalis.





EDM : Le démenti !



Devenue le chou gras de tous les débats, la crise énergétique au Mali continue de défrayer la chronique. Tel un sempiternel feuilleton, un nouvel épisode est livré chaque jour. Le dernier en date, servi le week-end dernier, est relatif à une allégation faisant état du déplacement d’une délégation de l’Energie du Mali (EDM) en Côte d’Ivoire pour négocier une reprise de la fourniture d’électricité par la société sœur ivoirienne, CIE. Fausse information a rétorqué une source au sein de l’EDM. “Je suis assaillie d’appels des confrères voulant confirmer ou infirmer l’information selon laquelle une délégation d’EDM-SA serait en Côte d’Ivoire pour négocier une reprise de la fourniture d’électricité par la CIE. Je tiens à vous dire que cette information est fausse. Aucun agent ni équipe d’EDM n’est en mission actuellement à l’extérieur du pays, de surcroît en Côte d’Ivoire”, dément ladite source.



Presse malienne: Bandiougou égrène enlèvements et disparitions



En marge de la célébration de la 31e édition de la Journée internationale de la presse, le vendredi 3 mai, la Maison de la presse du Mali a organisé sa traditionnelle Semaine nationale de la liberté de la presse (Senlip). Ladite semaine a été célébrée à travers une série d’activités du 3 au 6 mai à Bamako. Si la Journée internationale de la presse est célébrée pour rappeler aux gouvernements la nécessité de respecter leur engagement en faveur de la liberté de la presse, elle constitue également, a rappelé le président de la Maison de la presse, un cadre de réflexion pour les professionnels des médias sur les questions relatives à la liberté et à l’éthique professionnelle. Sur le respect de l’engagement des gouvernements, le président de la Maison de la presse a donné l’expression d’être resté sur sa faim.



“Nous sommes au regret de revenir encore sur les cas d’enlèvements, d’assassinats enregistrés. Depuis près de dix ans les enquêtes sur la disparition de Birama Touré sont interminables. En septembre 2020, Hammadoun Nialibouly, de son retour d’un atelier de formation de journaliste, a été descendu du véhicule à Mandjo près de Somadougou, non-loin de Mopti et amené à une destination inconnue. Le 18 avril 2021, Moussa Bana Dicko, directeur des programmes de Radio Hairé de Boni dans le cercle de Douentza, a été enlevé chez lui et reste introuvable. Le 26 janvier 2023, Sory Koné, directeur des programmes de Radio Danaya de Souba dans la région de Ségou, cercle de Farako, a été enlevé chez lui et reste lui aussi, encore introuvable”, a égrené Bandiougou Danté.



Rassemblées par



Alassane