Carrosse d'or : Souleymane Cissé et le vol mystérieux Publié le mercredi 8 mai 2024 | Mali Tribune

Culture : Souleymane Cissé remporte le prestigieux prix Carrosse d`or au Festival de Cannes

Mercredi 17 mai 2023, Le réalisateur malien Souleymane Cissé a été honoré en remportant le prestigieux grand prix Carrosse d`or au Festival de Cannes en France. Tweet





Moins d’un an après avoir reçu le Carrosse d’or de la part de la Société des réalisatrices et réalisateurs de films (SRF), le 17 mai 2023 à Cannes en France, Souleymane Cissé s’est fait voler son trophée à son domicile à Bamako, à en croire l’intéressé.



Résidant à Niaréla, le cinéaste octogénaire malien a fait une déclaration de vol auprès du commissariat de police de Quinzambougou le 21 avril dernier avant que l’information ne soit largement relayée sur les réseaux sociaux avec l’espoir de retrouver le trophée intact. Peine perdue ! Puisque le vendredi 3 mai le metteur en scène a annoncé que son trophée a été retrouvé mais pas en bon état car “fortement endommagé”, selon le ministère de la Culture qui a confirmé l’information sans donner des détails sur les circonstances dans lesquelles le Carrosse d’or a été retrouvé. Pendant ce temps, d’aucuns avancent que “pris de panique, le voleur est allé remettre le trophée à sa place” après l’avalanche de dénonciations dont a fait l’objet le vol. Mystérieux vol quand même !



Initié depuis 2002, le Carrosse d’or récompense un ou une cinéaste “pour les qualités novatrices de ses films, pour son courage et son intransigeance dans la mise en scène et la production”. Souleymane Cissé est le deuxième metteur en scène africain récipiendaire du Carrosse d’or après le Sénégalais Ousmane Sembène en 2005.