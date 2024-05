Presse malienne: Bandiougou égrène enlèvements et disparitions - abamako.com

En marge de la célébration de la 31e édition de la Journée internationale de la presse, le vendredi 3 mai, la Maison de la presse du Mali a organisé sa traditionnelle Semaine nationale de la liberté de la presse (Senlip). Ladite semaine a été célébrée à travers une série d’activités du 3 au 6 mai à Bamako. Si la Journée internationale de la presse est célébrée pour rappeler aux gouvernements la nécessité de respecter leur engagement en faveur de la liberté de la presse, elle constitue également, a rappelé le président de la Maison de la presse, un cadre de réflexion pour les professionnels des médias sur les questions relatives à la liberté et à l’éthique professionnelle. Sur le respect de l’engagement des gouvernements, le président de la Maison de la presse a donné l’expression d’être resté sur sa faim.



“Nous sommes au regret de revenir encore sur les cas d’enlèvements, d’assassinats enregistrés. Depuis près de dix ans les enquêtes sur la disparition de Birama Touré sont interminables. En septembre 2020, Hammadoun Nialibouly, de son retour d’un atelier de formation de journaliste, a été descendu du véhicule à Mandjo près de Somadougou, non-loin de Mopti et amené à une destination inconnue. Le 18 avril 2021, Moussa Bana Dicko, directeur des programmes de Radio Hairé de Boni dans le cercle de Douentza, a été enlevé chez lui et reste introuvable. Le 26 janvier 2023, Sory Koné, directeur des programmes de Radio Danaya de Souba dans la région de Ségou, cercle de Farako, a été enlevé chez lui et reste lui aussi, encore introuvable”, a égrené Bandiougou Danté.



