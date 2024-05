Police Nationale : Des stagiaires ont le Brevet d’arme n°1 - abamako.com

Police Nationale : Des stagiaires ont le Brevet d'arme n°1 Publié le mercredi 8 mai 2024 | Mali Tribune

Police nationale : Sortie de la 19e promotion des élèves Commissaires

Bamako. jeudi 15 février 2024. Le Président de la Transition, Son Excellence le Colonel Assimi GOÏTA, Chef de l’État, Chef Suprême des Armées, a présidé la cérémonie de baptême de la 19e promotion des élèves commissaires de police Tweet



La cérémonie de sortie de la première promotion des stagiaires du Brevet d’arme n°1 de la police nationale s’est tenue, le vendredi 3 mai 2024, à l’Ecole nationale de la police Amadou Touré dit “Ghandi”, occasion pour le directeur général de la police nationale, le commissaire général de brigade Soulaïmane Traoré, d’exprimer sa gratitude aux plus hautes autorités du pays.



A l’entame de son discours, le directeur général de la police nationale a fait observer une minute de silence en la mémoire des militaires tombés sur le champ d’honneur et toutes les victimes de l’insécurité dans le pays. Il a ensuite précisé que les éléments de la police nationale ont été admis au Centre de formation du Brevet d’arme n°1, le 19 février 2024.



“Ils ont brillamment réussi leur formation de trois mois qui a porté sur dix-huit thématiques d’actualité, telles que la sécurité publique, le maintien de l’ordre, le leadership des FAMa, le savoir-vivre, le droit humanitaire international, les droits de l’Homme, l’éthique et la déontologie, les gestes techniques professionnels en intervention, la tactique et le combat”, a-t-il souligné.



Il a expliqué que l’enseignement s’est déroulé en deux phases. “La première a porté sur la formation militaire stricto sensu, la seconde a traité des spécificités policières pour faire face aux nouveaux défis sécuritaires auxquels nous sommes confrontés : la criminalité transnationale organisée et le terrorisme”.



Le haut responsable de la police nationale a félicité le major de la promotion qui a obtenu une moyenne de 17,24/20. Il a précisé que la plus petite moyenne est de 12,10/20.



“Cette formation leur permettra de mieux relever les défis croissants en matière de lutte contre la criminalité et le terrorisme, deux fléaux qui plombent l’effort de développement économique dans lequel s’est engagé résolument notre pays”.



Cette première promotion de militaires de la police nationale, a reconnu le directeur général de la police nationale, est un événement majeur qui traduit la volonté des plus hautes autorités de faire évoluer la police vers une plus grande efficacité face à la criminalité, à la délinquance et au terrorisme.



“C’est pour notre administration une très grande satisfaction de se voir ainsi renouvelée la confiance de nos dirigeants en même temps que d’être mieux armée pour faire face au banditisme et contrecarrer ses actions déstabilisatrices”.



Le commissaire général de brigade Soulaïmane Traoré a exprimé toute sa gratitude aux plus hautes autorités avant d’adresser ses remerciements au ministre de la Sécurité et de la Protection civile pour avoir permis la réalisation de cette formation en un laps de temps aussi rapide.



Il a remercié le corps professoral, composé d’instructeurs et d’éminents professeurs, civils et militaires qui ont dispensé un enseignement de qualité aux stagiaires afin d’assurer le succès de ce cycle. Il a appelé les stagiaires à faire preuve de responsabilité.



“J’attends d’eux en retour, que forts de la formation de grande qualité qu’ils viennent de recevoir, ils mettent toute leur énergie, leur loyauté et leur dévouement dans l’exécution correcte de leurs futures missions suivant les instructions de la hiérarchie”.



Il leur a souhaité une brillante carrière au sein de l’administration de la police nationale. Il leur a rappelé que le Centre de formation Brevet d’arme n°2 va les accueillir dans deux semaines pour parfaire leurs connaissances.



Depuis sa nomination, le directeur général de la police nationale œuvre inlassablement au renforcement de la capacité opérationnelle de la police conformément aux instructions des plus hautes autorités du pays.







Com’DGPN