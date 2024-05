Gestion des Affaires Publiques: Indignons-nous ! Serions nous un pays sans horizon, ni d’appétit d’un lendemain meilleur ? Avec un appui minable de 60 et120 millions $US de la Banque Mondiale et du FMI au Mali. Comment notre gouvernance peut se satisfaire et s’accommoder avec un tel montant ?!!! - abamako.com

Voici mes quelques publications en open source comme contribution à un débat de croissance pour mon pays: (i) La gouvernance de l'abondance au Mali (1/01/2019)





(II) Le scandale minier historique depuis Kankou Moussa: la corruption en mode « deux laissés guidons

» au Mali (3 Mars 2020)



(iii) Comment en État stratège le Mali pourra disposer d’une ressource de 5 milliards de dollars américains avec le portefeuille minier de Sadiola pour amorcer la croissance et apaiser le front social. (21 Décembre 2020) . Hélas je suis indigné et choqué avec un capital dormant immense adossé à l'or, à

l'uranium, au lithium, aux terres rares.... que le Mali puisse se satisfaire et s'accommoder avec ces montants minables de 60 millions et 120 millions $US de la Banque mondiale et du FMI.



De quel Mali voulons-nous !!!!????



Décidément nous sommes loin du renouvellement des hommes, des règles , de l'offre réclamé par les Maliens.



Pour terminer j'invite les acteurs publics du Mali. à lire le livre Mourir vide de Todd Henry.



L'auteur a été inspiré et a eu cette idée d'écrire ce livre lors d'une réunion d'affaires.



Quand le réalisateur a demandé au public: "Où sont les terres les plus riches du monde?"



Une des personnes présentes dans la salle a répondu: "Les



États du Golf riches en pétrole". Une autre a ajouté:



"les mines de diamants en Afrique".



Puis le directeur a dit: "Non, c'est le cimetière. Oui, c'est la terre ou la décharge publique

la plus riche du monde, car

des millions de personnes



sont parties," elles sont mortes "et portaient de nombreuses idées précieuses qui n'ont pas été révélées et qui n’ont pas profité à d'autres.



Des livres inspirés qui n'ont pas été écrits! Des maisons de rêve qui n'ont pas été construites !



Des visions extraordinaires qui ne se sont pas accomplies



! Tout se trouve dans le cimetière où ils sont enterrés. "



Inspiré par cette réponse,



Todd Henry a écrit son livre "Mourir vide." Où il a fait de son mieux pour motiver les gens à exprimer leurs idées et leurs énergies potentielles dans leurs communautés et à les transformer en quelque chose d'utile avant qu'il ne soit trop tard.



Le plus beau de ce qu’il a dit dans son livre est: "Ne va pas dans ta tombe en apportant le meilleur que tu as en toi".



Il faut toujours choisir demourir vide



Le vrai sens de cette expression est de mourir vide de toute la bonté qui est en vous.



Délivrez-le au monde, avant de partir.



Si vous avez une idée, exécutez-la.



Si vous avez un savoir, partagez-le.



Si vous avez un objectif, réalisez-le.



Dramane DEMBÉLÉ

Ancien Ministre