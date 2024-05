Bougouni: 𝐃é𝐜𝐨𝐮𝐯𝐞𝐫𝐭𝐞 𝐝’𝐮𝐧𝐞 𝐩𝐥𝐚𝐧𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐂𝐚𝐧𝐧𝐚𝐛𝐢𝐬 𝐝𝐚𝐧𝐬 𝐮𝐧 𝐣𝐚𝐫𝐝𝐢𝐧 𝐝𝐞 𝐭𝐨𝐦𝐚𝐭𝐞𝐬. - abamako.com

Publié le mercredi 8 mai 2024

Incinération des stupéfiants

𝑳𝒆𝒔 𝒆𝒏𝒒𝒖ê𝒕𝒆𝒖𝒓𝒔 𝒄𝒉𝒆𝒗𝒓𝒐𝒏𝒏é𝒔 𝒅𝒆 𝒍’𝑶𝒇𝒇𝒊𝒄𝒆 𝑪𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒍 𝒅𝒆𝒔 𝑺𝒕𝒖𝒑é𝒇𝒊𝒂𝒏𝒕𝒔 (𝑶𝑪𝑺) 𝒅𝒆 𝑩𝒐𝒖𝒈𝒐𝒖𝒏𝒊 𝒐𝒏𝒕 𝒅é𝒄𝒐𝒖𝒗𝒆𝒓𝒕, vendredi 3 mai 2024, 70 𝒑𝒊𝒆𝒅𝒔 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒏𝒏𝒂𝒃𝒊𝒔. 𝑪𝒆𝒔 𝒑𝒍𝒂𝒏𝒕𝒔 é𝒕𝒂𝒊𝒆𝒏𝒕 𝒅𝒊𝒔𝒔é𝒎𝒊𝒏é𝒔 𝒅𝒂𝒏𝒔 𝒖𝒏 𝒋𝒂𝒓𝒅𝒊𝒏 𝒅𝒆 𝒍é𝒈𝒖𝒎𝒆𝒔, 𝒔𝒊𝒕𝒖é 𝒅𝒂𝒏𝒔 𝒍𝒂 𝒄𝒐𝒖𝒓 𝒅’𝒖𝒏𝒆 𝒇𝒂𝒎𝒊𝒍𝒍𝒆 𝒔𝒆 𝒕𝒓𝒐𝒖𝒗𝒂𝒏𝒕 𝒋𝒖𝒔𝒕𝒆 à 50 𝒎è𝒕𝒓𝒆 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒈𝒓𝒂𝒏𝒅𝒆 𝒎𝒐𝒔𝒒𝒖é𝒆 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒄𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍𝒆 𝒅𝒖 𝑩𝒂𝒏𝒊𝒎𝒐𝒏𝒐𝒕𝒊𝒆.



Cette découverte 𝐝𝐞𝐬 𝐞𝐧𝐪𝐮ê𝐭𝐞𝐮𝐫𝐬 𝐢𝐧𝐯𝐢𝐧𝐜𝐢𝐛𝐥𝐞𝐬 𝐞𝐭 𝐡𝐨𝐫𝐬 𝐩𝐚𝐢𝐫𝐬 𝐝𝐞 𝐥’𝐎𝐂𝐒 𝐝𝐞 𝐁𝐨𝐮𝐠𝐨𝐮𝐧𝐢, supervisée par 𝐥’𝐢𝐧é𝐛𝐫𝐚𝐧𝐥𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐢𝐬𝐬𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐏𝐨𝐥𝐢𝐜𝐞 𝐃𝐚𝐧𝐬é𝐧𝐢 𝐊𝐎𝐍𝐄, fait suite à l’exploitation d’informations fournies par un tiers, signalant la présence de plants de marijuana dans un jardin de légumes.



Ce n’est pas la première fois que les détectives de l’OCS font une telle découverte. En effet, le lundi 4 mars et le mercredi 10 avril 2024, lors des missions de contrôle et de vérification dans la région de Dioïla et dans le village de Gongasso, cercle de Sikasso, les Chefs d’Antennes de ces localités avaient trouvé respectivement plus de 5000 pieds de Cannabis et 352 plants de Cannabis, ainsi que 76 plants en pépinière, dissimulés entre les cultures de tomates et d’aubergines.



Pour 𝐥𝐞 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐧𝐞𝐥-𝐌𝐚𝐣𝐨𝐫 𝐅𝐨𝐮𝐬𝐬𝐞𝐲𝐧𝐢 𝐊𝐄𝐈𝐓𝐀, 𝐃𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐞𝐮𝐫 𝐝𝐞 𝐥’𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐞 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐥 𝐝𝐞𝐬 𝐒𝐭𝐮𝐩é𝐟𝐢𝐚𝐧𝐭𝐬 (𝐎𝐂𝐒), ces découvertes sont significatives et témoignent de la détermination des agents de l’OCS à travers le pays à lutter contre le trafic de stupéfiants sous toutes ses formes.



Il souligne que le succès de ces opérations démontre la collaboration efficace entre la population et les enquêteurs de l’OCS, placés sous la direction des différents Chefs d’Antennes.



𝑰𝒍 𝒄𝒐𝒏𝒗𝒊𝒆𝒏𝒕 𝒅𝒆 𝒏𝒐𝒕𝒆𝒓 𝒒𝒖’𝒂𝒖 𝑴𝒂𝒍𝒊, 𝒅𝒆𝒔 𝒅𝒊𝒔𝒑𝒐𝒔𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔 𝒈é𝒏é𝒓𝒂𝒍𝒆𝒔 𝒔𝒐𝒏𝒕 𝒑𝒓é𝒗𝒖𝒆𝒔 𝒑𝒂𝒓 𝒍𝒂 𝑳𝒐𝒊 𝑵°01-078/𝒅𝒖 18 𝒋𝒖𝒊𝒍𝒍𝒆𝒕 2001, 𝒎𝒐𝒅𝒊𝒇𝒊é𝒆, 𝒄𝒐𝒏𝒄𝒆𝒓𝒏𝒂𝒏𝒕 𝒍𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓ô𝒍𝒆 𝒅𝒆𝒔 𝒅𝒓𝒐𝒈𝒖𝒆𝒔 𝒆𝒕 𝒅𝒆𝒔 𝒑𝒓é𝒄𝒖𝒓𝒔𝒆𝒖𝒓𝒔.



En conclusion, le propriétaire du jardin dans lequel, ces plantations de cannabis ont été trouvées, a été appréhendé et doit être présenté au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Bougouni. C’est un homme âgé de 35 ans et l’enquête est en cours pour dénicher d’éventuels complices.





M.S