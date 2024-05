FEMMES ET DIALOGUE INTER-MALIENS : UN CAHIER DE RECOMMANDATIONS REMIS AU PRESIDENT DU COMITE DE PILOTAGE - abamako.com

Publié le mercredi 8 mai 2024 | Autre presse

Après deux jours pleins d’échanges sur le Dialogue Inter-Maliens, à la faveur d’un atelier, les associations faitières des Femmes du Mali ont sorti un cahier de recommandations. Elles l’ont remis au Président du Comité de Pilotage ce lundi matin au CICB, quelques minutes après la cérémonie d’ouverture de la phase nationale du Dialogue Inter-Maliens pour la paix et la réconciliation nationale, sous la présidence effective du Président de la Transition, Chef de l’Etat, Col. Assimi GOITA.



La cérémonie de remise s’est déroulée en présence du secrétaire général du Ministère de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, Mandiou SANGHO et de plusieurs responsables d’associations de femmes.



Le Président du Comité de Pilotage, Ousmane Issoufi MAIGA, a félicité les femmes pour leur engagement à contribuer de manière positive à la réussite du Dialogue. Il a promis que les recommandations seront versées aux documents de travail de la phase nationale.