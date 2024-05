CMDT: Le gâchis - abamako.com

News Société Article Société CMDT: Le gâchis Publié le mercredi 8 mai 2024 | Le 26 Mars

Quarante un (41) véhicules neufs achetés et bâchés dans la cour de l’usine de Bamako- zone

industrielle - pour réformer des véhicules qui sont en très bon état de marche.



Au même moment, la trésorerie de la CMDT est on ne peut plus catastrophique. Beaucoup de paysans n’ont pas encore reçu l’argent de leur coton évacué et égrené par les usines CMDT depuis début février



26 mars