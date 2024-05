La liberté de la presse au Mali: Un combat contre l’oppression et l’injustice - abamako.com

Dans son discours marquant la Journée Mondiale de la Liberté de la Presse le 3 mai 2024, El Hadj Bandiougou Danté, Président de la Maison de la Presse du Mali, a souligné avec une passion et une urgence palpables l'importance de défendre la liberté de la presse dans un contexte de crise environnementale et d'urgence journalistique.

Le thème de cette année, "La Presse au service de la planète : crise environnementale et urgence du journalisme", rappelle la responsabilité cruciale des médias dans la sensibilisation et la mobilisation pour la préservation de l'environnement. Danté a souligné le rôle risqué mais vital des journalistes qui mettent leur vie en jeu pour informer le monde sur des sujets allant de la guerre à la démocratie.

Pourtant, malgré cette noble mission, Danté a rappelé que l'année écoulée a été marquée par une série d'enlèvements et d'assassinats de journalistes au Mali. Des noms ont été énumérés, des vies perdues ou enlevées dans l'exercice de leur devoir de rapporter la vérité. Birama Touré, Hammadoun Nialibouly, Moussa Bana Dicko, Sory Koné, Dada Bah, Abdoul Aziz Djibrilla,

et d'autres leurs absences laissent un vide dans le paysage journalistique malien. Ce discours a servi de rappel poignant aux gouvernements pour qu'ils respectent leurs engagements en faveur de la liberté de la presse. Danté a également pointé du doigt l'immobilisme des autorités nationales face à l'environnement médiatique en évolution, notant le fléau des médias sociaux qui opèrent sans respect pour l'éthique et la déontologie journalistique, sapant ainsi la crédibilité des médias traditionnels. Mais au-delà des défis, Danté a exprimé sa gratitude envers ceux qui se tiennent du côté de la liberté de la

presse au Mali. Des partenaires internationaux aux ministres maliens, en passant par le président de la transition, tous ont été remerciés pour leur soutien et leur engagement envers la liberté d'expression et la sécurité des journalistes.

Alors que la Maison de la Presse du Mali poursuit son combat pour la liberté de la presse, Danté a conclu son discours en appelant à la mobilisation continue de tous ceux qui croient en la liberté d'expression et en la puissance des médias libres dans la construction d'une société plus juste et plus informée.

Par Adama Coulibaly