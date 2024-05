Trésor Public : Des mandats des opérateurs économiques en souffrance de paiement - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Trésor Public : Des mandats des opérateurs économiques en souffrance de paiement Publié le jeudi 9 mai 2024 | L’Informateur

© Autre presse par DR

Mali : Le Trésor Public lève 27,500 milliards de FCFA sur le marché financier de l`UMOA

Tweet

Depuis des années, les opérateurs économiques courent derrière leurs mandats au niveau du trésor.



Peine perdue. L’ancien premier ministre, Moussa Mara dans une analyse économique démontre combien les opérateurs souffrent.



Pour l’ancien premier ministre, Moussa Mara « le calvaire des opérateurs économiques maliens pour se faire payer leurs dus au trésor ! Des milliers de créanciers de l’Etat, qui disposent de mandats dont la valeur est souvent inférieure à 20 millions de FCFA, peinent à se faire payer et attendent souvent depuis

plus d’une année pour entrer dans leurs droits. Ces opérateurs économiques emploient des dizaines de

milliers de salariés dont les revenus sont ainsi menacés, sans évoquer leurs proches et familles souvent dépendants d’eux. Je demande à nos autorités de faire des efforts pour que l’Etat puisse payer ses dettes vis-à-vis de ces acteurs et ainsi contribuer à diminuer les peines, déjà nombreuses, de nos compatriotes ».



Il nous revient que seuls les opérateurs économiques très puissants sont payés et cela, on nous sifflerait des dessous de table pour être bien servis au trésor .



Nous reviendrons avec des noms des responsables au trésor qui se donnerait à ses pratiques condamnables.

Yattara Ibrahim



informateur