Polémique autour des indemnité au CNT: Quid des autres institutions ? Publié le jeudi 9 mai 2024 | Mali Horizon

© Autre presse par DR

Ouverture de session d`avril du CNT/Le colonel Malick Diaw: `` Nous pouvons dire merci à la CEDEAO pour nous avoir démontré que nous ne devons compter que sur nous-mêmes"

Pour une loi organique à revisiter en vue de sa conformité avec la Constitution,



il y a une levée de boucliers pour stigmatiser le CNT....



Si l’ancienne gouvernance a été considérée comme trop émaillée de scandales, la Transition, elle aussi, n’a pas encore fini de dompter la tendance des cadres maliens vers une certaine insatiabilité vis-à-vis des avantages liés à leurs fonctions.



Tel est le cas des membres du CNT, dont certains décrient la tendance à s’en mettre plein les poches, avant la fin de cette période transitoire.



Ainsi, quand sous d’autres cieux, des gouvernants acceptent renoncer ou diminuer leurs indemnités et privilèges, pour aider l’Etat à faire face à la crise du moment, au Mali, l’on affiche une insatiable boulimie à l’égard des ressources publiques.



En effet, c’est après que la Cour constitutionnelle eût retoqué la loi organique relative aux indemnités et avantages des membres du Conseil National de transition (CNT) que toute la République semble s’mouvoir de ces privilèges accordés à nos « parlementaires » non élus. Alors que la course effrénée vers les avantages pécuniaires des gouvernants (au sens large) est une marque de fabrique de la gestion des affaires publiques au Mali, mais aussi dans d’autres pays.



Dans cette optique, eu égard aux faibles ressources, dont dispose l’Etat malien, par ces temps de crise multidimensionnelle, les responsables politico-administratifs devraient faire preuve d’esprit de sacrifice, en se contentant du strict minimum comme rétributions de leurs fonctions.



Lesquelles doivent être considérées comme des sacerdoces, et non des boîtes à prébendes. Ce n’est pas le cas. L’on a vu des centaines de cadres, dont certains foncièrement incompétents, et au niveau de diverses institutions, courir et se bousculer pour accéder à des postes qu’ils ne pouvaient obtenir par les urnes. C’est tellement ahurissant, qu’aucune frange de leurs concitoyens ne peut leur faire confiance en les responsabilisant dans un secteur de l’Etat ou d’une structure publique.



Comment comprendre que des individus, sortis du néant par un décret présidentiel aient pu se payer le luxe de s’arroger le droit de légiférer et de se donner des avantages, primes et indemnités grevant si substantiellement les finances publiques des 20 millions de Maliens ? Ne fait-on pas état de la bagatelle de 15 milliards de nos francs comme budget annuel du CNT ? Quid des budgets de l’équipe gouvernementale de la Cour constitutionnelle, de la Cour suprême, etc ? Doit- on passer sous silence d’autres structures publiques, comme les autorités administratives indépendantes, qui bénéficient de

dotations financières non négligeables ? Peut-on faire l’impasse sur les indemnités alléchantes des cadres servant au sein du Bureau du Vérificateur Général (BVG), de l’Office central de lutte contre l’enrichissement illicite (OCLEI), de la Haute autorité de la communication (HAC),



etc. Pour quels résultats ? Quel gâchis ! Chacun des membres de ces organes et institutions ne

se tape-t-il pas diverses primes, dont celles du logement, de représentation et d’autres avantages ? Quel retour sur investissement de telles sommes d’argent dépensées sur le dos du contribuable malien ? Comment ces membres d’institutions et structures publiques peuvent-ils prouver leur engagement à poser les jalons du Malikura avec cette soif insatiable de vivre comme de véritables sangsues, alors

que l’Etat ploie sous d’énormes dettes ? Il urge que le pouvoir de transition agisse, pour rectifier

le tir et montrer au peuple que seuls les vrais patriotes, décidés à servir le pays, sont propulsés à

des postes de responsabilité.



Par ailleurs, dans d’autres sphères publiques, il faut qu’une politique d’austérité et une véritable cure d’amaigrissement soient mises en œuvre dans l’intérêt du peuple. C’est ainsi qu’aussi bien au sein du gouvernement, dans d’autres institutions et organes, que dans différents pans de l’administration publique, les ressources affectées aux indemnités, traitements et primes doivent être drastiquement revues à la baisse. Ceci permettra à l’Etat de faire raisonnablement face à ses charges en termes de sécurisation du pays et d’effort de guerre face au péril terroriste.



Il urge que le président de Transition envisage ces mesures fortes en vue de donner un signal fort dans sa volonté de réduire le train de vie de l’Etat et sa décision d’affecter certaines de ses ressources à des œuvres humanitaires. Car, il est incompréhensible qu’un Etat en guerre contre le terrorisme, confronté

à de multiples défis de survie en soit encore à payer des cadres à des montants faramineux !



Même si les réalités du Mali ne sont pas les mêmes que celles du Burkina Faso ou du Niger (qui est lui, producteur de pétrole), il est souhaitable que des efforts soient faits sous les bords du Djoliba, afin de réduire davantage le train de vie de l’Etat.



Baba Djilla SOW