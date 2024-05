Processus de Kimberley / Le ministre des Mines Amadou Kéita : "Le Mali a réalisé, de 2022 à ce jour, trois (3) exportations de diamants bruts’’ - abamako.com

Processus de Kimberley / Le ministre des Mines Amadou Kéita : "Le Mali a réalisé, de 2022 à ce jour, trois (3) exportations de diamants bruts'' Publié le vendredi 10 mai 2024

"Le Mali a réalisé, de 2022 à ce jour, trois (3) exportations de diamants bruts''. Cette information a été donnée ce jeudi 9 mai 2024 par le ministre des Mines, Amadou Kéita, lors d'un atelier d'échange pour la commercialisation du diamant brut suivant le processus de Kimberley au Mali tenu au sein de son département.

Ledit atelier présidé par le ministre des Mines a offert l'occasion pour les participants d'échanger sur les règles de procédures et les problématiques liées à la commercialisation du diamant brut du Mali. Il s'agissait également d'échanger sur l'expertise à la certification, de l'ouverture de comptoir à la levée d'intention d'exportation, du paiement de la taxe d'exportation et du contrôle à la sortie du diamant.



Selon le ministre Kéita, le Mali a réalisé, de 2022 à ce jour, trois (3) exportations de diamants bruts qui constituent une base d'analyse des procédures qui engagent les Ministères en charge des Mines, du Commerce et des Finances.



'' En termes de temps de traitement des demandes d'exportation, de l'expertise à la sortie du diamant, le Mali est à, environ deux (2) mois. Ce temps de procédure est long comparé aux autres pays voisins qui ont une durée moyenne oscillant entre sept (7) et dix (10) jours.'' a-t-il ajouté.



M.S

aBamako