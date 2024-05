CAN 2025 : vers un rebondissement majeur avec le calendrier ? - abamako.com

CAN 2025 : vers un rebondissement majeur avec le calendrier ?

Alors que l’incertitude est de mise concernant sa tenue en été ou en hiver, un dernier rebondissement pourrait définitivement clore le débat sur la date de la CAN 2025.



À un an de la tenue de la CAN 2025 au Maroc, le flou persiste autour de la période de l’événement. En effet, alors que le pays organisateur insiste pour accueillir le tournoi en été 2025, la Confédération africaine de football (CAF) n’a pas encore tranché. En fait, elle reste vraisemblablement suspendue à la décision de la FIFA qui devrait organiser la première édition de la Coupe du monde des clubs à 32 équipes du 15 juin au 13 juillet 2025. Compte tenu du risque de chevauchement avec la CAN, l’instance panafricaine pourrait reporter la grand-messe en janvier-février 2026, à l’instar des deux dernières éditions au Cameroun et en Côte d’Ivoire.