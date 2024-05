Transformation dans le secteur bancaire et des assurances au Mali : Naissance d’AFG Bank et AFG Assurances - abamako.com

Cérémonie de Rebranding de la BICIM et Atlantique Assurances

Bamako, le 09 mai 2024 la BICIM et Atlantique Assurances Mali ont procédé à érémonie de Rebranding au Radisson Collection

Au Mali, le secteur bancaire et des assurances marque un tournant significatif avec la récente transformation de BICIM et Atlantique Assurances en AFG Bank et AFG Assurances, respectivement. C’était en marge d’une cérémonie de rebranding tenue le 9 mai 2024 à Bamako.



« Nous comptons poursuivre nos efforts sur le renforcement de nos principales lignes de métiers en déployant de manière systématique les savoir-faire uniques du Groupe AFG. Parmi ceux-ci, l’innovation est déjà l’un des axes forts de notre stratégie. L’innovation à travers la création de nouveaux produits toujours plus adaptés aux besoins des populations, comme, par exemple, la micro assurance agricole et la santé. Ce produit, qui a la particularité de garantir les activités économiques et de sécuriser les revenus des individus parmi les populations les plus vulnérables, nous permet ainsi de contribuer à la lutte contre la pauvreté », a déclaré Mme Cissé Adam Ba, Directrice Générale d’Atlantique Assurances Mali.



Ce changement, loin d’être anecdotique, s’inscrit dans une tendance mondiale de consolidation et de modernisation des institutions financières. Les raisons de cette métamorphose, ainsi que ses implications pour les clients et le marché financier malien, illustrent la dynamique en cours dans le secteur financier en Afrique et au-delà.





Ainsi, la décision de renommer BICIM et Atlantique Assurances en AFG Bank et AFG Assurances fait suite à un examen stratégique approfondi par les conseils d’administration respectifs.



Cette démarche vise à harmoniser l’image de marque de ces entités avec leur vision et leurs objectifs stratégiques futurs. En effet, elle traduit la volonté de ces institutions de refléter leur appartenance à un groupe financier plus vaste, capable de fournir une gamme complète de services financiers à une clientèle diversifiée.





Plusieurs facteurs ont motivé cette transformation notable. La volonté d’élargir la palette de services proposés, d’améliorer la synergie entre les services bancaires et d’assurances, et d’optimiser l’expérience client figurent parmi les raisons principales. Cette évolution est également perçue comme une réponse stratégique aux défis posés par la digitalisation et la concurrence accrue dans le secteur financier.





AFG Bank et AFG Assurances se positionnent désormais comme des acteurs clés du marché financier malien, avec une ambition claire : offrir des solutions innovantes et accessibles pour répondre aux besoins évolutifs de leurs clients. Ces deux entités s’engagent à utiliser les technologies de pointe pour faciliter l’accès aux services financiers et améliorer la qualité du service client.



L’intégration des activités bancaires et d’assurances sous une même marque vise à créer une expérience client cohérente et intégrée. Ce changement de marque apporte une multitude d’avantages pour les clients d’AFG Bank et AFG Assurances.



Les clients bénéficieront d’une offre de services plus diversifiée et d’une meilleure intégration des produits bancaires et d’assurances. En outre, l’accent mis sur la digitalisation promet un accès plus facile et plus rapide aux services à travers des plateformes en ligne modernisées. Tout cela se traduit par une amélioration significative de l’expérience client au sein du groupe AFG.



Les perspectives d’avenir pour AFG Bank et AFG Assurances sont prometteuses. En capitalisant sur les synergies entre les services bancaires et d’assurances, et en mettant l’accent sur l’innovation et la digitalisation, ces institutions sont bien positionnées pour répondre aux exigences du marché et aux besoins de leurs clients.



Sayouba Ouedrago, directeur Général de la BICIM-Mali a affirmera que que « Le groupe panafricain Atlantic Financial Group (AFG) a acquis les parts détenues par la BNP Paribas donnant ainsi une nouvelle orientation stratégique à la banque. Une des premières mesures prises dans cette nouvelle direction a été la réouverture à une très large clientèle (particuliers, professionnels, entreprises, investisseurs institutionnels, entreprises et organismes publiques), ainsi qu’à l’expansion du réseau d’agences. La BICIM compte aujourd’hui 11 agences dans la capitale et de nombreux GAB à des emplacements stratégiques »



Pour rappel, la transformation de BICIM et Atlantique Assurances en AFG Bank et AFG Assurances s’annonce comme un catalyseur de croissance, non seulement pour ces entités mais également pour l’économie malienne dans son ensemble.



Notons que la naissance d’AFG Bank et AFG Assurances marque une étape importante dans l’évolution du secteur financier au Mali. Cette transformation symbolise une adaptation stratégique aux nouvelles réalités du marché et souligne l’engagement de ces institutions à offrir des services financiers de qualité, innovants et accessibles à tous.



Sira B Coulibaly