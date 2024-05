Sortie de crise : le dialogue inter-Maliens recommande 5 ans supplémentaires de Transition, l’élévation de 6 colonels au grade de Général et la candidature de Assimi GOÏTA à la Présidentielle - abamako.com

Sortie de crise : le dialogue inter-Maliens recommande 5 ans supplémentaires de Transition, l'élévation de 6 colonels au grade de Général et la candidature de Assimi GOÏTA à la Présidentielle Publié le vendredi 10 mai 2024

© Autre presse par DR

Assimi Goïta , président de la transition malienne

Les conclusions du dialogue Inter-Maliens initiées par le président Assimi GOÏTA ont recommandé ce vendredi la prolongation de 2 à 5 ans supplémentaires la durée de la Transition. Ce dialogue propose l'élévation de 6 colonels au grade de Général dont le chef de la Transition, le Colonel Assimi GOÏTA, ainsi que sa candidature à la prochaine élection présidentielle.



Dans son intervention, le président de la Transition, avant de saluer le Comité du dialogue inter-Maliens, a justifié ce dialogue après la fin de l'accord pour la paix et la réconciliation suite à la prise de la ville de Kidal aux mains des rebelles Touaregs.



Rappelons que plus d'un centaine de recommandations ont été faites par les participants de ce dialogue, qui intervient dans un contexte de suspension des activités des partis politiques et des activités des associations politiques dont certains n'ont pas participés à ces consultations.



M.S