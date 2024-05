Accident du vol HC301 d’Air Sénégal à destination de Bamako: le gouvernement malien “se félicite des diligences accomplies par les autorités du Sénégal“ - abamako.com

Accident du vol HC301 d'Air Sénégal à destination de Bamako: le gouvernement malien "se félicite des diligences accomplies par les autorités du Sénégal" Publié le samedi 11 mai 2024

Accident du vol HC301 d`Air Sénégal à destination de Bamako

La ministre malienne des Transports et des Infrastructures donne des nouvelles rassurantes des passagers à majorité maliens qui se trouvaient à bord du vol HC301 d'Air Sénégal qui a fait une sortie de piste dans la nuit du mercredi au jeudi.



Dans un communiqué la Ministre des Transports et des Infrastructures, Dembelé Madina Sissoko, citant les autorités sénégalaises, souligne que l'accident "n'a pas occasionné de perte en vie humaine et que les passagers blessés, pris en charge par les services compétents, ont quitté l'hôpital."



"Madame le Ministre des Transports et des Infrastructures informe l'opinion publique que les Maliens qui se trouvaient à bord sont sains et saufs", indique un communiqué officiel du gouvernement malien.



Aussi, les autorités maliennes "se félicite des diligences accomplies par les autorités du Sénégal pour l'organisation des secours et la prise en charge des passagers."



La sortie de piste du vol HC301 d'Air Sénégal à l'aéroport international Blaise Diagne de Dakar dans la nuit du mercredi 8 au jeudi 9 mai 2024 a causé une dizaine de blessés dont 4 graves pris en charge dans les différentes structures médicales.



Makhtar C.