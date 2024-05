Nomination d’un secrétaire exécutif à l’ARMDS : La Primature sur la sellette - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Nomination d’un secrétaire exécutif à l’ARMDS : La Primature sur la sellette Publié le samedi 11 mai 2024 | Mali Tribune

© Autre presse par DR

Choguel Maiga

Tweet







La Primature avait entamé le processus de recrutement par appel à candidature du secrétaire exécutif de l’ARMDS, le mandat de l’actuel titulaire étant arrivé à son terme. Coup de théâtre, la Primature rapporte son propre arrêté pour reconduire le tenant du poste en catimini.



L’article 2 du décret n°482/PRM du 11 août 2008, stipule que l’Autorité de régulation des marchés publics et des délégations des services publics (ARMDS) est placée sous l’autorité du Premier ministre. A ce titre, il revient de droit à la Primature le recrutement de son secrétaire exécutif qui a un mandant de 5 ans.



Le secrétaire exécutif est recruté sur la base de l’intégrité morale, la qualification et l’expérience dans le domaine juridique, administratif, technique, économique et financier. Après l’expiration du mandat de l’actuel titulaire depuis trois mois, des dispositions pratiques étaient en cours à la Primature pour lancer un appel à candidature pour le recrutement de son remplaçant. Toutes les dispositions étaient prises depuis près d’un mois à cet effet. L’AMRDS a été informée par lettre pour la mise en œuvre du processus avec en toile de fond le choix d’un cabinet de recrutement.



Des candidats potentiels au parfum de l’opportunité de briguer un si haut poste ont appris à leurs dépens l’ajournement du concours sans la moindre explication. Depuis la semaine dernière, le recrutement a été ajourné sine die. Comme un tour de magie, le secrétaire exécutif sortant a été maintenu à son poste, au détriment des textes qui l’autorisent à rempiler par voie de concours.



Selon des indiscrétions, des manœuvres auraient été orchestrées depuis la Primature pour que l’ancien secrétaire exécutif garde son fauteuil. Les autres candidats qui sont aux aguets n’entendent pas s’en laisser conter. Ils attendent de pied ferme la signature de la confirmation de la décision de maintien de l’ancien secrétaire exécutif pour attaquer la décision devant le tribunal.



La Primature devrait s’attendre dans les prochains jours à être convoquée en justice pour recrutement douteux, un scandale en perspective.



Wait and see !







Abdrahamane Dicko