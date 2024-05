Actes Blasphématoires des Kémites contre l’islam: La laïcité tant préservée et reconnue de tous et de toutes au Mali sur des braises ardentes - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Actes Blasphématoires des Kémites contre l’islam: La laïcité tant préservée et reconnue de tous et de toutes au Mali sur des braises ardentes Publié le samedi 11 mai 2024 | Nouveau Reveil

Tweet

Le blasphème est la parole qui outrage une divinité ou qui insulte une religion. Cette parole outrageante ou insultante s'appelle acte blasphématoire. Et c'est ce qu'un adepte du Kémitisme vient de poser contre l'islam.



C'était dans la dernière décade du mois d'avril 2024.



Ce nouvel acte vient s'ajouter à celui qui s'est passé il y a moins de deux ans. Face à ce nouvel acte blasphématoire, les organisations musulmanes ont vigoureusement protesté et promis des mesures sévères pour que de tels actes ne se reproduisent plus. L'acte en question a consisté en une contestation du contenu du livre saint qu'est le coran.



Selon l'adepte du Kémitisme, le contenu du coran n'est en aucune manière la parole de Dieu.



Cette contestation s'est passée dans une émission sur un plateau de médias. En outre, une vidéo virale sur les réseaux sociaux montre un Kémites qui déchire le coran et urine là-dessus.



Des actes qui ont choqué une population malienne majoritairement musulmane, en tout cas en prenant en compte les prénoms que les habitants portent. Vives réactions d'organisations musulmanes



Suite à ces actes, l'association musulmane des jeunes pour l'unité et la défense de l'islam (AMJUDI) a tenu une réunion au cours de laquelle elle a vigoureusement condamné ces actes. Elle a même proféré de sérieuses menaces contre les coupables de ces actes. Quelques jours après cette réunion, la

faîtière des organisations musulmanes, le Haut Conseil Islamique (HCI), a tenu une réunion. Au cours

de cette réunion dont compte rendu a été fait le 02 mai au cours d'un point de presse, elle a, comme

l'Amjudi, condamné avec la dernière vigueur les actes blasphématoires contre l'islam. Présidée par le premier vice-président du HCI, Imam Ibrahim Kontao, elle dit avoir pris des mesures pour que plus jamais de tels actes ne se reproduisent plus. " Nous ne roulerions plus la commission de tels

actes contre notre religion" a-t-il indiqué. Et d'ajouter que les auteurs de tels actes sont des terroristes. Il

a, au nom de la faîtière, inviter les autorités à prendre leurs responsabilité.



A titre de rappel, il y a quelques années, un jeune Kémite avait, dans une vidéo sur les réseaux sociaux, brûlé le coran. En réaction à cet acte, deux marches de protestation avaient été organisées à Bamako par le HCI. Et des poursuites judiciaires avaient été engagées contre l'auteur de cet acte qui n'a pu jamais été arrêté.soutenu son acte à travers des commentaires sur la vidéo avaient été interpellés, placés sous mandat de dépôt, jugés et condamnés à des peines de prison ferme assorties de sursis.



Parmi ceux-ci figurait le célèbre écrivain, Doumbi Fakoly, qui malgré son âge avancé a purgé sa peine.

C'est à travers cette affaire que beaucoup de maliens découvrirent le Kémitisme.



Qu'est-ce que le Kémitisme ?



Le Kémitisme est l'ensemble des croyances et pratiques qui s'inspirent librement de la religion de

l'Égypte antique. L'Égypte antique, selon les recherches de Cheikh Anta Diop, était peuplée de noirs

dont certains ont émigré à travers tout le continent. Ce qui a donné naissance à des peuplades. A titre d'illustration, les Soninkés qui ont créé l'empire du Ghana seraient originaires de la ville d'Assouan en Égypte. On les appelle les "Assouankè" en langue mandingue, c'est à dire "celui qui est originaire d'Assouan". Les Soninkés tout comme les autres qui ont constitué des peuplades, ont conservé les

pratiques et croyances religieuses qu'ils ont amenées de l'Égypte antique. Donc, le Kémitisme, dans sa signification actuelle, constitue l'ensemble des croyances et pratiques religieuses propres aux africains.



Au Mali, ces pratiques et croyances polythéistes, malgré l'intrusion de l'islam et du christianisme, ont pu résister. Elles sont portées par ce que l'on appelle les " doma", " les soma" qui sont jusqu'à ce

jour sollicités pour résoudre des problèmes par les populations malgré qu'elles se réclament de l'islam.



Aucun malien ne peut nier cela. Il faut reconnaître que pendant des siècles, l'islam et le christianisme, pour mieux s'imposer aux populations, les ont manipulé