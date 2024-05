Vie des stars : Master Soumy convole en justes noces avec Fadimata Diarra - abamako.com

Vie des stars : Master Soumy convole en justes noces avec Fadimata Diarra Publié le samedi 11 mai 2024 | Aujourd`hui

Ça y est ! Le jeune artiste Ismaïla Doucouré plus connu sous le sobriquet de Master Soumy vient de convoler en justes noces avec sa dulcinée, Fadimata Diarra. Leur union a été célébrée, hier jeudi 9 mai à la mairie de Kalabancoura en présence des parents et amis du jeune couple.



Pour joindre l’utile à l’agréable, un dîner est prévu ce samedi au Centre international de conférences de Bamako (CICB) avec la participation d’une kyrielle d’artistes et de nombreux invités de marque.



Ce magnifique mariage sera bouclé, le dimanche 12 mai, par les différentes festivités traditionnelles au niveau des deux familles. Et un groupement est prévu chez Master Soumy à Sirakoro.



Notons que Master Soumy est un artiste rappeur, auteur et compositeur. Il est réputé être un jeune artiste très engagé au service de son pays. Juriste de formation et ingénieur de sons par passion, Master Soumy est également l’un des rappeurs les plus influents. C’est en 1996 qu’il a débuté sa carrière musicale. D’après de nombreux observateurs, Master Soumy demeure le meilleur parolier du mouvement rap au Mali.



S’agissant des distinctions, Master Soumy a remporté plusieurs trophées : Meilleur parolier de Mali Hip-Hop Awards en 2008, Meilleur artiste Rap de Tamani d’Or en 2009, Meilleur album pour “Saraka” de Mali Hip-Hop Awards en 2011. Pour services rendus à la nation, Master Soumy a été décoré d’abord de la Médaille de l’Ordre du mérite avec effigie abeille en 2017 puis chevalier de l’Ordre national du Mali en 2022.



Il est nécessaire de rappeler que Master Soumy était déjà en couple avec une dame en France avec qui, il a eu trois enfants. Mais, il n’y a jamais eu de mariage.



En ce qui concerne sa nouvelle dulcinée, Fadimata Diarra, elle est gestionnaire d’entreprise après avoir obtenu un diplôme.



El Hadj A.B. HAIDARA