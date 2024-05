Adduction d’eau à Magnambougou-concessions rurales : 46 millions de F CFA en cofinancement - abamako.com

Adduction d'eau à Magnambougou-concessions rurales : 46 millions de F CFA en cofinancement Publié le samedi 11 mai 2024 | Mali Tribune

Le président de la délégation spéciale du district de Bamako, Balla Traoré, a présidé le 3 mai dernier, la cérémonie de réception d’une adduction d’eau sommaire pour les populations de Magnambougou-Concession rurale, notamment Sokorodji et Dianéguéla en Commune VI. Le projet a été cofinancé par la mairie du district pour un montant d’environ 46 millions de F CFA.



A Bamako, le réseau d’eau potable couvre à peine 70 % de la ville, et le relief accidenté ne permet pas aux quartiers en hauteur d’avoir de l’eau régulièrement. Cet équipement, cofinancé par la mairie du district, est composé d’un forage positif équipé de pompe alimentée par des panneaux solaires, un château d’eau métallique de 20 m3 sur une hauteur de 20 mètres linéaires, un réseau de 1500 mètres linéaires en PVC, 5 bornes fontaines publiques, pour un coût d’environ 46 millions de F CFA.



Le président de la délégation spéciale, Balla Traoré, a exprimé sa joie de constater que les différentes composantes du projet ont pu être réalisées. A l’entendre, pour que ce jour soit, il a fallu la perspicacité, la résilience et l’esprit civique des parties prenantes maliennes. A cet égard, il a félicité les membres du comité de suivi, composé de services techniques du district, de la mairie de la Commune VI et des représentants des bénéficiaires.



Ensuite, le maitre d’ouvrage délégué : la Cellule technique d’appui aux collectivités territoriales (Ctac). Et enfin, les entreprises et bureaux d’études, notamment le bureau de contrôle le Bureau de recherche des eaux souterraines et de surfaces (Bress), le chargé des études environnementales le Groupe d’experts pour la recherche en environnement et le développement (Gered) et l’entreprise des travaux : Entreprise de développement du Gourma (EDG-SARL).



“Quand il s’agit d’infrastructures d’eau potable, comme c’est le cas aujourd’hui, la joie est encore plus grande. On ne peut rien sans l’eau, on reste impuissant contre l’eau, mais on peut tout faire avec l’eau”, a exprimé Balla Traoré.



Il a précisé que ce projet d’adduction d’eau sommaire de Magnambougou-Concession rurale a été un modèle participatif. Emanation de la population, le Comité de gestion créé, à cet effet, assure l’exploitation, l’entretien et la maintenance des ouvrages sous le contrôle de la mairie de Commune VI et la supervision du district.



Traoré a invité les acteurs à leur sens élevé du devoir, de la transparence. La représentante du maire de la Commune VI, le coordonnateur des chefs de quartier de Magnambougou ont exprimé leur satisfaction de l’ouvrage. Ils ont remercié le président de la délégation spéciale et l’ensemble des acteurs concernés pour cette initiative vitale pour leur population.





Ibrahima Ndiaye