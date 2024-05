Economie: La BICIM et Atlantique assurance deviennent AFG Bank et AFG assurances - abamako.com

Economie: La BICIM et Atlantique assurance deviennent AFG Bank et AFG assurances
Publié le dimanche 12 mai 2024

Le représentant du ministre de l’Economie et des finances, Moussa Alassane Diallo, ministre de l’Industrie et du commerce a procédé à l’ouverture de la cérémonie de rebranding de la BICIM et de l’Atlantique Assurances. L’événement s’est déroulé, jeudi 09 mai, à l’hôtel Radisson Collection Bamako en présence du ministre de l’Entreprenariat nationale, de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Mme Bakayoko Aminata Traoré.



Créée en 1999, la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie au Mali, BICIM, banque de référence au Mali, est présente depuis 25 ans sur le territoire.

Depuis décembre 2020, Atlantic Financial Group (AFG) est actionnaire majoritaire de la BICIM à hauteur de 85% et est son partenaire stratégique.

Pour répondre aux besoins de sa clientèle, la BICIM dispose d’un éventail large de solutions, des services d’une banque commerciale classique jusqu’aux solutions sur mesure d’une banque des entreprises. C’est pourquoi, la BICIM et Atlantique Assurance ont décidé de sceller leur union et deviennent AFG Bank et AFG Assurances.

En effet Niamé Traoré PCA de la BICIM a planté le décor en saluant l’initiative avant de rappeler que AFG Group est aujourd’hui actif à travers six filiales bancaires et cinq filiales d’assurance. A l’en croire, l’AFG Group a acquis en 2020 les filiales de BNP Paribas au Mali (BICIM), au Gabon (BICIG) et aux Comores (BIC Comores), puis en 2022 il a obtenu les agréments pour l’ouverture de deux nouvelles banques à Madagascar et en Côte d’Ivoire. Quant au pôle assurance, il se développe au Bénin, au Cameroun, aux Comores et au Mali. « Cet ensemble affiche un total bilan d’environ 3 000 milliards de Fcfa à ce jour », a déclaré le PCA Niamé Traoré.



Quant au ministre de l’Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo, il s’agira de renforcer les capacités des secteurs bancaires et de mettre à la disposition de ses clients une équipe d’experts en gestion des activités de banques et sensibles aux mutations socio-économiques. Aux dires de Moussa ADiallo, l’économie malienne est restée résiliente grâce à l’implication des banques. Il a invité les deux filiales à privilégier leur activité de banquier tout en participant pleinement au financement de tous les secteurs de l’économie à savoir l’agro-industrie, les mines, PME, le BTP.



Intervenant a son tout, la Directrice de Atlantic Financial Group (AFG) Mme Cissé Adame Bâ rappelé que Atlantique Assurances Mali est une entreprise jeune, créée en 2017. Aujourd’hui, dit-elle, l’entreprise affiche des fonds propres de 5,6 Milliards de Francs CFA, largement supérieur au minimum règlementaire fixé à 2,4 Milliards.5, 6 milliards soit 2 milliards.

K. Cissé