Coupe de la CAF : Berkane remporte la finale aller… sans se mettre à l’abri - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Coupe de la CAF : Berkane remporte la finale aller… sans se mettre à l’abri Publié le lundi 13 mai 2024 | afrik-foot.com

© Autre presse par DR

Coupe de la CAF : Berkane remporte la finale aller… sans se mettre à l’abri

Tweet

Rapidement en tête 2-0, la RS Berkane s'est finalement imposée 2-1 à domicile face au Zamalek ce dimanche en finale aller de la Coupe de la Confédération. Grâce à ce résultat, les Marocains prennent une légère option sur le sacre mais ne seront pas à l'abri lors de la manche retour la semaine prochaine au Caire, la règle du but à l'extérieur étant toujours en vigueur en Afrique.



La RS Berkane démarrait fort après seulement 30 secondes de jeu. À la suite d’une récupération haute consécutive à une mauvaise relance zamalkawy, Youssef El Fahli, servi dans la surface sur un centre en retrait provenant de droite, butait sur la défense qui se dégageait en catastrophe (1ere). Une première chaude alerte marocaine donc qui en appelait une deuxième à la 4e minute. Sur un corner botté du coin droit puis mal dévié par Ahmed Fatouh, Youssef El Fahli voyait sa reprise acrobatique retomber juste au-dessus du filet de Mohamed Awad.



Berkane devant grâce à la VAR

La troisième situation intervenait quasi dans la foulée, soit exactement deux minutes plus tard. Toujours sur un corner venant de droite, le tireur Hamza El Moussaoui voyait la reprise de son coéquipier contrée au second poteau, puis un deuxième s’écrouler dans la surface à la suite d’un quelconque contact avec un adversaire (6e). Si l’arbitre kenyan Peter Waweru ne bronchait pas, il désignait le point de penalty après visionnage du VAR, peu après une faute d’Hossam Abdelmaguid sur l’intenable El Fahli. Le capitaine burkinabè Issoufou Dayo prenait ses responsabilités et transformait avec plein de sang-froid, ouvrant ainsi la marque pour les Berkanis (1-0, 13e).



Ce but avait pour mérite de piquer au vif les Égyptiens qui prenaient depuis la possession du cuir jusqu’à plus de 60 %. Ils signaient en outre leur première situation dangereuse sur un coup franc de Zizo parti de gauche et sorti de la tete par Abdelhak Assal dans la surface (29e). Néanmoins, c’est bien les Marocains qui frappaient de nouveau avec une deuxième réalisation à mettre au crédit d’Adil Tahif. À la retombée d’un corner tiré depuis la droite par Mohamed El Morabit, l’arrière gauche battait au second poteau le gardien adverse pas exempt de tout reproche à l’aide d’une reprise de la tête (2-0, 32e).